آبل تحطم التوقعات بمبيعات 48 مليون جهاز آيفون في 3 أشهر آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: دبي - رشا صفوت

فاجأت شركة "آبل" الأمريكية، الأسواق العالمية بعائدات ربع سنوية قوية بلغت قيمتها 54.5 مليار دولار بصافي أرباح قدرها 13.1 مليار دولار. وأوضحت أن الارتفاع الملحوظ في المبيعات يقتصر فقط على هواتفها الذكية وحواسيبها اللوحية، يقابله هبوط طفيف فيما يتعلق بمشغل الصوتيات "آيبود" وأجهزة "ماك".



وتفوقت هذه النتائج كثيراً على التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع مبيعات "آبل" من هاتفها الذكي الأخير "آيفون 5"، نظراً لضعف الإقبال عليه، الأمر الذي أدى إلى خفض "آبل" طلباتها لمكوناته.



وباعت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية نحو 47.8 مليون وحدة من هواتفها الذكية "آيفون" خلال الربع الأول من العام المالي الحالي الذي بدأ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2012، مقارنة بـ37 مليون وحدة مباعة خلال الربع الأول من العام السابق، أي أنها سجلت زيادة وصلت نسبتها إلى 29%، كما ارتفع عدد الوحدات المباعة من جهازها اللوحي "آيباد" خلال الربع الأول من العام الحالي ليبلغ 22.9 مليون جهاز، مقابل 15.4 مليون وحدة مباعة من "آيباد" خلال نفس الفترة من العام الماضي.



أما بالنسبة لمشغل الصوتيات "آيبود"، فقد انخفضت عدد الوحدات المباعة خلال الربع الأول من عام 2013، والتي قُدرت بنحو 12.7 مليون وحدة، إذا قورنت بنظيرتها خلال نفس الفترة عام 2012، والتي تبلغ 15.4 مليون وحدة مباعة. وفيما يتعلق بأجهزة "ماك" فقد باعت الشركة 4.1 مليون وحدة خلال هذا الربع مقارنة بـ5.2 مليون وحدة في نفس الربع من العام الماضي.



وأعرب "تيم كوك"، الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، عن ارتياحه وسعادته تجاه نتائج الشركة المالية خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أنها حطمت جميع التوقعات المخيبة للآمال والمحبطة لعملائنا، مؤكداً أن شركته تمكنت من بيع أكثر 75 مليون جهاز محمول يعتمد على نظام تشغيلها النقال "آي أو إس" خلال ربع مالي واحد فقط، مبيناً أنه وفريق عمله بالكامل واثقون من جودة وكفاءة أجهزتهم، التي لا تُضاهى، موضحاً أنهم ماضون قدماً نحو الأمام، وأن تركيز الشركة منصب على الإبداع والابتكار وتقديم أفضل الأجهزة في العالم.



من جانبه، أبدى "بيتر اوبنهايمر"، المدير المالي لـ"آبل" سعادته بأداء هذا الربع وتفاؤله حيال الربع القادم، مشيراً إلى أن الشركة استطاعت توفير سيولة نقدية تجاوزت 23 مليار خلال الربع الأول، وأن هذا الربع هو أفضل ربع مر على "آبل" من الناحية الربحية.