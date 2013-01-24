الطلبات على صكوك صافولا تتجاوز 4 مليارات ريال آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

أكملت "مجموعة صافولا" الثلاثاء الماضي، إصدار وطرح أول شريحة من برنامج الصكوك بقيمة 1.5 مليار ريال، ووصل حجم طلبات الاكتتاب في الصكوك حوالي أربعة مليارات ريال بتغطية تجاوزت 260%.



ويأتي هذا الإصدار كجزء من برنامج الصكوك المقر من قبل الجمعية العامة للمساهمين ومجلس إدارة المجموعة بنهاية عام 2012 بمبلغ إجمالي لا يتجاوز خمسة مليارات ريال، وفقاً لصحفيفة "الرياض".



وتبلغ مدة الصكوك سبع سنوات، وقد تم طرح الصكوك بقيمتها الاسمية، إضافة إلى ربح متوقع متغير للمستثمرين في الصكوك يتمثل في سعر العمولة المعروض بين البنوك السعودية على ودائع الريال السعودي لستة أشهر (SIBOR) مضافاً إليه (1.10%) نقطة أساس.



وقال الدكتور عبدالرؤوف بن محمد مناع، العضو المنتدب للمجموعة، إن الشركة قد قامت بطرح الصكوك طرحاً خاصاً على مجموعة من المستثمرين ذوي الخبرة اشتمل على عدد من المؤسسات الحكومية والبنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار.