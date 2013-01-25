المقاولون العرب المصرية تحصد عقوداً خارجية بملياري دولار

كشف وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصري الدكتور طارق وفيق، أن شركة المقاولون العرب التابعة للدولة لديها تعاقدات خارجية في أسواق إقليمية وعالمية تتجاوز قيمتها حالياً ملياري دولار.وتتوزع هذه التعاقدات ما بين أسواق عربية وخليجية وإفريقية، ومن أبرز الدول التي تتواجد بها الشركة المصرية إثيوبيا والجزائر والعراق والإمارات وسلطنة عمان وقطر والسعودية والأردن.

وقال الوزير المصري إن الحكومة المصرية تدرك أهمية شركة المقاولون العرب، التي تصنف على أنها واحدة من أكبر شركات المقاولات بمنطقة الشرق الأوسط، ولذا قررت زيادة رأسمالها بنحو 500 مليون جنيه ما يعادل 76.9 مليون دولار ليرتفع إلى 5 مليارات جنيه من دون تحميل أي أعباء على الدولة، حيث تم تمويل الزيادة من أرباح الشركة.



وأضاف الوزير خلال ترؤسه أعمال الجمعية العامة لشركة المقاولون العرب أن حجم أعمال الشركة يقدر بنحو 11.2 مليار جنيه، وأنها حققت أرباحاً صافية تقدر بنحو 505 ملايين جنيه عن العام المالي 2011-2012، كما حققت الشركة معدل عائد على حقوق الملكية "المال العام" بلغ 10.3%.



وحققت "المقاولون العرب" زيادة كذلك في أعمال فروعها خارج مصر لتصل إلى 2.742 مليار جنيه.



وبلغت التعاقدات التي فازت بها شركة المقاولون العرب حتى نهاية يونيو الماضي نحو 37.01 مليار جنيه، منها 12.4 مليار لفروع خارج مصر.



وقال وفيق إن الشركة أوفت بالتزاماتها تجاه المتعاملين معها، دون اللجوء للاقتراض سواء المحلي أو الخارجي، واعتماداً على مواردها الذاتية، كما قامت بضخ عملات أجنبية من عائد مشروعاتها بالخارج في سوق الصرف المصري خلال العام المالي 2011/2012 تقدر بما يعادل 448 مليون جنيه، إضافة إلى ما يعادل 293 مليون جنيه خلال الفترة من 1/7/2013 وحتى 31/12/2012.



من جانبه، قال الدكتور أسامة الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن الشركة تتجه في الفترة القادمة نحو تعظيم قدرتها التنافسية بما يتيح لها الحصول على أعمال جديدة داخلياً وخارجياً، إضافة إلى تحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار المادي والنفسي للعاملين بالشركة، مع الاستمرار في رفع كفاءة الموارد البشرية، وتنويع البرامج التدريبية التي تتفق مع متطلبات العمل بالشركة.