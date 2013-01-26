جي بي مورغان يمنح إعمار تصنيفاً قوياً آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

منح بنك "جي بي مورغان" سهم شركة إعمار العقارية تصنيفا "قويا". وأعرب البنك في معرض تصنيفه للشركة عن اعتقاده بأن دخل إعمار الدوري من مولات وتجارة تجزئة، وفنادق، التي سجلت على مدى السنوات الماضية، وصلت عائداته السنوية إلى 4%، بمعدل نمو سنوي مركب من الدخل التشغيلي الصافي وصلت نسبته إلى 38 و48% على التوالي، يحمل في طياته هامشا قويا للنمو مع استمرار دبي في تعزيز مكانتها كوجهة منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا السياحية.



كما توقع استمرار السهم في تعزيز مكانته في 2013، مؤكدا مضيه في اعتبار سهم إعمار خياره المفضل. وأضاف جي بي مورغان أنه يتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التنموي القوي، والهامش الصحي في عام 2013، مع مواصلة نهضة دبي، والصورة الكلية في التحسن، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.



وقال البنك في تقريره إن إعمار سجلت عودة قوية في دبي بإطلاق 1000 وحدة سكنية في 2012.