المتكاملة السعودية تسدد مليار ريال قيمة الطيف الترددي آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

قالت شركة الاتصالات المتكاملة السعودية، إنها سددت قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي، البالغة 1.01 مليار ريال، فيما أنهى سهمها جلسة تعاملات أمس مرتفعاً بالنسبة القصوى، ليغلق عند 19.45 ريال.



وذكرت الشركة في بيانها على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، أنها قامت أيضاً بتقديم خطاب ضمان مقابل حسن الأداء بـ50 مليون ريال، وكذلك تقديم شيك مصدق بقيمة خمسة ملايين ريال مقابل قيمة الترخيص، وذلك حسبما تنص عليه شروط الترخيص، كما بينت أنها سوف تبدأ بتنفيذ خططها المدرجة في نشرة الإصدار فور تسلمها وثيقة الترخيص.



وكانت الشركة رفعت في 22 يناير/كانون الثاني، دعوى مصرفية ضد مصرف الراجحي أمام لجنة المنازعات المصرفية في الرياض، بسبب رفض المصرف تسييل الضمان البنكي غير المشروط وغير القابل للإلغاء بمبلغ مليار ريال، الذي سبق أن أصدره لمصلحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما يتعلق بأجور الترخيص باستعمال شركة "المتكاملة" الطيف الترددي.



وتلخصت مطالب الشركة في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليه بتسييل الضمان البنكي والحكم بالتعويض عما تكبدته "المتكاملة" من خسائر وما فاتها من مكاسب، بسبب إخفاق المصرف في الوفاء بالتزامه النظامي والمصرفي، والحكم عليه بدفع أتعاب المحاماة.