تراجع القيمة السوقية لشركة أبل الى 412 مليار دولار آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: نيويورك - د ب أ

فقدت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة «آبل»، مكانتها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية لصالح شركة النفط الأمريكية «إكسون موبيل كورب»، وذلك بعد تراجع سهم "آبل" نتيجة القلق من آفاق نموها.



وظلت "آبل" تحتل المركز الأول لمدة 12 شهراً، ولكنها فقدت الصدارة بعد تراجع سعر السهم بنسبة 18% خلال العام الحالي، وهو ما يزيد عن معدل التراجع في أسعار الأسهم الأخرى المسجلة على مؤشر «ستاندرد آند بورز» في بورصة نيويورك للأوراق المالية.



وانخفضت القيمة السوقية لشركة "آبل" إلى 412 مليار دولار، في حين بلغت قيمة "إكسون موبيل" 417 مليار دولار. وجاء التحول في ترتيب الشركات ليعكس تراجع الثقة في "آبل" التي تحولت خلال 15 عاماً من شركة تنتج الكمبيوتر الشخصي وتشرف على الإفلاس إلى شركة رائدة في سوق التكنولوجيا، حيث تسيطر على سوق الكمبيوتر اللوحي والهاتف الذكي، مما ساعدها في احتلال صدارة الشركات المسجلة في البورصة الأمريكية عام 2012.



وتراجع سهم "آبل" بنسبة 37% منذ وصوله إلى أعلى مستوياته في سبتمبر/أيلول الماضي في ظل تزايد المخاوف بشأن ارتفاع نفقاتها واشتداد المنافسة في سوق الإلكترونيات.