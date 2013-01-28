هيرميس الموافقات الحكومية وراء تأخر صفقة كيو إنفست آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

كشفت المجموعة المالية هيرميس أن سبب التأخر فى تنفيذ صفقة الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة "كيو إنفست" القطرية، والتى كان من المتوقع أن تتم قبل نهاية العام الماضى 2012، هو التأخير فى الحصول على الموافقات الحكومية فى بعض الدول العربية.



وأكدت هيرميس أنها بصدد استكمال الموافقات لإتمام الصفقة فى أقرب وقت.



ووافق مساهمي الأغلبية فى هيرميس العام الماضي على الدخول في شراكة استراتيجية مع كيو إنفست لتأسيس مشروع جديد تحت اسم إى إف جى هيرميس قطر، ومن المقرر ان تصبح ملكية الشركة المشتركة الجديدة موزعة بواقع 60% لكيو إنفست و40% لهيرميس القابضة.



ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مسؤول بارز في الهيئة العامة للراقبة المالية، قوله إن الموافقة على الصفقة تتطلب استكمال العديد من الإجراءات، حفاظاً على حق حملة الأسهم.



وكان مساهمو الأغلبية في هيرميس قد وافقوا العام الماضي على الدخول في شراكة استراتيجية مع "كيو إنفست" لتأسيس كيان جديد تحت اسم "إي إف جي هيرميس قطر"، على أن تتوزع المليكة بواقع 60% للمجموعة القطرية، و40% لهيرميس القابضة.



وقفز سهم هيرمس في البورصة المصرية في منتصف تعاملات أمس بنسبة 5.5%، مسجلاً 10.5 جنيه.