أبل تطرح آيباد مطوراً بذاكرة 128 غيغا آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: لندن - محمد عايش

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية طرح نسخة محدثة من أجهزة "آيباد 4"، بحيث تصل سعة الذاكرة الداخلية للجهاز إلى 128 غيغابايت، وهو أضخم حجم ذاكرة تتضمنه أجهزة الكمبيوتر اللوحية التي تنتجها الشركة، كما أنه لا يزال غير متوفر بالنسبة لهواتف "آيفون" الذكية.



ومن المقرر أن تكون أجهزة "آيباد 4" الجديدة في الأسواق اعتباراً من يوم الخامس من فبراير/شباط المقبل، على أنها ستتوفر بسعتي ذاكرة هما 128 و64 غيغا بايت، وذلك بدلاً من الحجمين السابقين وهما: 32 و64 غيغا. كما سيظل متاحاً للمستخدمين الاختيار بين أجهزة تدعم "واي فاي" فقط، وبين الأجهزة التي تدهم تقنية (3G) إلى جانب واي فاي.



وقالت شركة "أبل" في بيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه إن تطوير حجم ذاكرة التخزين في أجهزة "آيباد" سيكون له تأثير كبير على قطاعات الأعمال التي تعتمد على هذه الأجهزة، مشيرة إلى أن نحو 10 ملايين مستخدم يعتمدون على هذه الأجهزة في أعمالهم حول العالم.



وقال نائب الرئيس في "أبل" فيليب سكيلر إنه "مع أكثر من 120 مليون جهاز آيباد تم بيعها، من الواضح أن المستخدمين حول العالم يجدون المزيد من الأسباب المهمة للعمل والتعلم واللعب على أجهزة آيباد"، مضيفاً: "مع مضاعفة حجم الذاكرة، ومع وجود أكثر من 300 ألف تطبيق حصري وخاص بأجهزة "آيباد"، فقد أصبح هناك المزيد من الأسباب بالنسبة لرجال الأعمال والطلاب والفنانين حتى يستخدموا "آيباد" لكافة حاجاتهم، سواء تلك المتعلقة بالأعمال أو بالاحتياجات الشخصية".



وتتوفر أجهزة "آيباد" الجديدة من الجيل الرابع باللونين الأبيض والأسود، فيما يبلغ سعر الجهاز 799 دولاراً بالنسبة لتلك التي تدعم تقنية "واي فاي" فقط، أما الأجهزة المزودة بتقنية (3G) فيبلغ سعر الوحدة الواحدة منها 929 دولاراً.



وبطرح الأجهزة المطورة من "آيباد 4" تتضاءل التوقعات بأن تتمكن شركة "أبل" من طرح "آيباد 5" خلال الفترة القليلة المقبلة كما كان متوقعاً في السابق. ويأتي الإعلان عن طرح هذه النسخة المطورة من الجيل الرابع لـ"آيباد" بعد شهور قليلة فقط من طرح "آيباد ميني" الذي لا يبدو أنه حقق نجاحاً كبيراً أو انتشاراً واسعاً.



وكانت شركة "أبل" أعلنت أنها باعت 47.8 مليون من هواتفها الذكية "آي فون" خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام 2012، مقارنة مع 37 مليون هاتف في الفترة نفسها من السنة السابقة.



وأضافت أنها باعت 22.9 مليون من أجهزة الكمبيوتر اللوحي "آي باد" في الأشهر الثلاثة مقارنة مع 15.4 مليون جهاز في الفترة ذاتها من العام 2011.