قطر تستثمر 5 مليارات دولار في مجمع بتروكيماويات بماليزيا آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: كوالالمبور – رويترز

يعتزم صندوق الثروة السيادية القطري إنفاق نصف العشرة مليارات دولار التي يتوقع استثمارها في ماليزيا على مجمع للبتروكيماويات يهدف لتحويل الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى مركز عالمي لتجارة النفط والغاز.



ومن المتوقع أن يساعد مجمع بينجيرانج المتكامل للبترول في ولاية جوهور جنوب ماليزيا على منافسة جارتها سنغافورة لتصبح أكبر مركز للبتروكيماويات في المنطقة.



وقال حسين علي العبد الله نائب رئيس مجلس إدارة قطر القابضة للصحافيين في كوالالمبور اليوم الثلاثاء "نجري محادثات في هذا الصدد. قد نستثمر ما يصل إلى خمسة مليارات دولار خلال ثلاث أو أربع سنوات في مشروعات بتروكيماويات هنا (في بينجيرانج)".



وأضاف "إجمالي استثمارات قطر القابضة في ماليزيا سيتجاوز في نهاية الأمر عشرة مليارات دولار في مختلف القطاعات".



ومن المتوقع أن يجتذب مجمع بينجيرانج استثمارات بقيمة 170 مليار رنجيت (55.84 مليار دولار) بحلول موعد بدء تشغيله في 2016، ويضم المجمع مشروع بتروناس للتكرير والبتروكيماويات بتكلفة 60 مليار رنجيت والتابع لشركة بتروليام ناسيونال المملوكة للدولة.



وستنفق قطر القابضة ملياري رنجيت (656.92 مليون دولار) لبناء فندق فخم من سلسلة هارودز في وسط المدينة.