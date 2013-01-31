تراجع أرباح إعمار الإماراتية 28% في الربع الأخير من 2012

تراجعت أرباح شركة إعمار العقارية الإماراتية في الربع الرابع من 2012، إلى 512 مليون درهم، مقابل 716.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 28%.



وقالت الشركة في بيان لها نشر على موقع سوق دبي المالي إنها حققت أرباحاً بلغت 2.119 مليار درهم خلال عام 2012، مقارنة بـ1.793.5 مليار درهم في 2011، بنسبة نمو بلغت 18%.

وقالت الشركة إنها قامت بتسليم نحو 1105 وحدة سكنية و149 الف قدم مربع من مساحات المكاتب التجارية في دبي، كما قامت بتسليم 673 وحدة سكنية، واكثر من 122 الف قدم مربع من المساحات التجارية في الأسواق العالمية خلال عام 2012.

وأضافت إعمار أن إيرادات الربع الأخير من 2012، بلغت 2.680 مليار درهم مقابل 1.639 مليون درهم في الربع السابق عليه بنمو بلغت نسبته 64%.