إنتاج "السعودية للتموين" يرتفع إلى 27.9 مليون وجبة

حققت شركة الخطوط السعودية للتموين قفزة كبيرة خلال عام 2012 قياسا بأرقام الإنتاج التي وصلت إليها في عام 2011، حيث ارتفع إنتاج الوجبات التي تم تسليمها إلى شركات الطيران المتعاملة مع شركة الخطوط السعودية للتموين بنسبة 7.2% في عام 2012م بعد أن بلغ عدد الوجبات (27.996.966) فيما كان عدد الوجبات في عام 2011م (26.111.669).



من جهته أوضح أمين عام شركة الخطوط السعودية للتموين عمرو صقر أن هذه الزيادة في عدد الوجبات يعكس قدرة الشركة على التأقلم السريع مع الزيادة العالية في حركة نقل المسافرين في المملكة سواء عبر الناقل الوطني شركة الخطوط الجوية العربية السعودية وشركات الطيران الأخرى المتعاقدة والبالغ عددها 45 شركة طيران من مختلف دول العالم, وبالرغم من هذا العدد الكبير من الوجبات المقدمة خلال العام فإن شركة الخطوط السعودية للتموين التزمت بتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان الغذائي فيما تقدمه، حفاظا على السمعة الطيبة والمكانة المميزة التي تحتلها الشركة في مجالها والتي تؤكدها الجوائز والشهادات المرموقة التي حصلت عليها شركة الخطوط السعودية للتموين من كبرى الهيئات والجهات الدولية المتخصصة في تقييم شركات التموين الجوي.



وكشف صقر أن وحدة شركة الخطوط السعودية للتموين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة كسرت الرقم القياسي في عدد الوجبات المنتجة في يوم واحد، بعد أن استطاعت خلال موسم الحج وتحديد في يوم 1 نوفمبر في إنتاج (93.913 ) وهو إنجاز يشكر عليه كافة العاملين في الوحدة الذين ضاعفوا من جهودهم تلبية لخدمة حجاج بيت الله الحرام في المقام الأول تماشيا مع نهج كافة الجهات المرتبطة بخدمة الحجيج في المملكة خلال هذا الموسم المبارك.



يذكر أن شركة الخطوط السعودية للتموين تأسست في مطار الملك عبدالعزيز في جدّة منذ أكثر من ثلاثين عاماً وتتميز بخبرة واسعة في مجال الإنتاج الغذائي لشركات الطيران، ثم تطورت الشركة ونمت منذ نشأتها لتضم وِحدات تموين في كل من مطار الملك خالد بالرياض ومطار الملك فهد بالدمام ومطار الأمير محمد بالمدينة ومطار القاهرة الدولي في مصر.