صفقة لبيع شركة "ديل" للكمبيوتر بقيمة 23 مليار دولار

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مايكل ديل مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكمبيوتر الأميركية ديل اقترب من عقد صفقة لبيع الشركة مقابل 23 مليار دولار إلى شركة استثمار خاصة.

ويتحالف ديل مع شركة البرمجيات العملاقة مايكروسوفت وشركة الاستثمار الخاصة سيلفر ليك بارتنرز لإتمام الصفقة.



ووفقا للتقرير الصحفي فإنه سيستخدم حصته في الشركة البالغ حجمها 16% بقيمة 3,7 مليار دولار تقريبا كضمان للصفقة علاوة على 700 مليون دولار نقدا من شركة استثمار يمتلكها.

وتساهم مايكروسوفت بحوالي ملياري دولار في الصفقة في حين تساهم سيلفر ليك بمليار دولار.

وستقدم أربعة بنوك قروضا بقيمة 15 مليار دولار لتمويل الصفقة التي يزيد سعرها بحوالي 24% عن سعر السهم في البورصة قبل الإعلان عن الصفقة الشهر الماضي. يذكر أن ديل والعديد من منتجي أجهزة الكمبيوتر الشخصي في العالم تعاني من تراجع المبيعات نظرا لظهور أجيال جديدة من الأجهزة مثل الكمبيوتر اللوحي والهواتف الذكية، والتي استحوذت على حصة كبيرة من سوق الكمبيوتر الشخصي.