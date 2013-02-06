قطر للتربية تشتري حصة بالبنك الأهلي بـ615 مليون دولار

أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب عن إتمام عملية بيع حصته البالغة 29.4% من أسهم البنك الأهلي ش.م.ق لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بسعر 60 ريالا قطريا للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ 615.9 مليون دولار أمريكي محققا بذلك ربحا استثنائيا يبلغ 212.9 مليون دولار أمريكي، وهو سعر بيع يمثل 2.2 مضاعفا لإجمالي حقوق الملكية و15.5 مضاعفا لصافي أرباح البنك الأهلي ش.م.ق عن عام 2012م.

وإستكمالاً لإجراءات البيع الإدارية والتعاقدية، فقد تم تعديل عقد الإدارة والخدمات الفنية الموقع بين الجانبين بحيث يقتصر على تقديم بعض الخدمات الاستشارية لفترة انتقالية لا تتجاوز العام، كما قدّم السادة ممثلو البنك الأهلي المتحد بالتنسيق مع الجانب القطري استقالتهم من مناصبهم كأعضاء في مجلس إدارة البنك الأهلي ش.م.ق تزامنا مع انقضاء دور البنك وصلاحياته ومسؤولياته القانونية كشريك استراتيجي يضطلع بشؤون إدارة البنك الأهلي ش.م.ق والإشراف على أدائه، كما ذكرت صحيفة الراية القطرية.

وفي بيان له، أفاد البنك الأهلي المتحد بأن قرار بيع الحصة المذكورة قد تم تمشياً مع معايير سياسة الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المتحد والتي تتطلب حداً أدنى من الملكية للشراكة الاستراتيجية وما يستتبعها من تقديم خدمات فنية وإدارية وتحمل المسؤولية القانونية والمعنوية عنها والذي لم يكن متاحا في هذه الحالة لاعتبارات قانونية، مؤكدا في ذات الوقت على أن هذه الخطوة لا تعني تحوّلا أو تغييرا في سياسة البنك الإقليمية الرامية لتكوين مجموعة مصرفية قوية في الأسواق التي يتطلع للتواجد فيها، والتي تظلّ في صلب خطط البنك الساعية لاستكشاف وإيجاد فرص الاستثمارات المجدية والواعدة فيها بالإضافة إلى تطوير استثماراته القائمة بما يعزز مصالح المساهمين ويلبي تطلعات العملاء على أفضل وجه".