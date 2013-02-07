أرباح "بي بي" تتراجع إلى 4 مليارات دولار أواخر 2012

تجاوزت أرباح “بي.بي” خلال الربع الأخير من العام الماضي توقعات المحللين، ما يرجع جزئياً إلى أداء قياسي من قطاع التكرير في حين يقترب موعد محاكمة في أواخر فبراير بشأن تسرب نفطي في خليج المكسيك عام 2010.

وقالت “بي.بي”، وهي آخر شركات النفط الأربع الغربية الكبرى التي تعلن نتائجها، أن أرباحها في الربع الأخير انخفضت إلى 3,984 مليار دولار من 4,986 مليار دولار قبل عام، ما يرجع أساسا إلى بيع أصول لسداد التزامات على الشركة بعد حادثة التسرب النفطي.

كان المحللون توقعوا أن تبلغ الأرباح الفصلية 3,305 مليار دولار غير أنهم حذروا من صعوبة التنبؤ بالنتائج، نظراً للطبيعة المتغيرة للشركة. وباعت الشركة أصولا قيمتها 37,8 مليار دولار منذ واقعة التسرب النفطي وجنبت مخصصات إجمالية من الأرباح بلغت 42,2 مليار دولار تم دفع أغلبها بالفعل.

