دايملر: نتوقع تحسناً في أرباح النصف الثاني من 2013

توقعت شركة صناعة السيارات الألمانية دايملر أن تستقر أرباحها تقريباً هذا العام بعد تحقيق مستوى الأرباح المستهدف لعام 2012 والإبقاء على توزيعاتها النقدية مستقرة.



وقالت الشركة في بيان قبل مؤتمرها الصحافي السنوي اليوم الخميس من المتوقع أن تتحسن الأرباح في النصف الثاني من 2013 مقارنة مع النصف الأول.



وأعلنت دايملر انخفاض أرباحها قبل الفوائد والضرائب 10% من أنشطة المستمرة إلى 8.1 مليار يورو 10.97 مليار دولار في 2012.