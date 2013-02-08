أرباح "إيكويت" ترتفع 3% إلى 1.09 مليار دولار

أعلنت شركة "ايكويت" للبتروكيماويات عن تحقيقها 1.09 مليار دولار كأرباح صافية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2012، وذلك بارتفاع نسبته 3% مقارنة بـ1.05 مليار في سنة 2011.



وبحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ايكويت"، محمد حسين: "تم تحقيق هذه الأرباح نتيجة لتكامل كافة العوامل التجارية والصناعية والإدارية وغيرها ذات العلاقة بالشركة، إضافة إلى الطلب العالمي لهذه المنتجات".



وأشار حسين "تجاوزت قيمة المبيعات خلال العام 2012 حاجز 2.6 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الشركة بسبب الأداء المتميز على كافة الصعد، تجسيداً لشعارها (شعار في النجاح) مع كافة الأطراف ذات العلاقة داخل وخارج دولة الكويت".



وأضاف حسين "قامت شركة إيكويت أخيراً بإطلاق (استراتيجية 2020) التي تتضمن ثلاث مراحل أساسية، الأولى تركز على إعداد الكفاءات والثانية تتعلق بالإعداد للولوج للعالمية والثالثة الدخول في العالمية، ومن أهم ملامح المرحلة الأولى العمل على النظر في المنشآت الحالية والحصول على أكبر عائد منها، أما المرحلة الثانية والثالثة فتركزان على النمو وتقوية وضع الشركة عالمياً، إضافة إلى ذلك تركز الشركة خلال جميع هذه المراحل على العنصر البشري وبث روح التخصص، خصوصاً عند العمالة الكويتية والاستفادة القصوى من التكنولوجيا، والحرص على إيجاد بيئة عمل تتسم بالإبداع والابتكار والتنمية المستدامة".