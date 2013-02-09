تأسيس 355 شركة بوزارة الصناعة والتجارة اليمنية خلال 2012

بلغ عدد الشركات التي أسستها الإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة اليمنية، خلال العام الماضي 2012م 355 شركة، برأسمال 13 مليار و167 مليون و750 ألف ريال يمني، و7 ملايين و10 آلاف دولار.



وحسب تقرير صادر عن إدارة الشركات التجارية بالوزارة فقد توزعت تلك الشركات حسب الشكل القانوني وحجم رأس المال إلى 329 شركة محدودة، برأس مال 11 مليار و793 مليون و750 ألف ريال، وسبعة ملايين و10 آلاف دولار، و26 شركات أشخاص برأس مال مليار و374 ألف ريال.



وأظهر التقرير أن الشركات العاملة في مجال التجارة التي تم تأسيسها العام الماضي بلغت 148 شركة محتلة المرتبة الأولى ، منها 138 شركة محدودة و10 شركات أشخاص، تليها الشركات الخدمية بـ 138 شركة، منها أربع شركات أشخاص و134 شركة محدودة.



وأوضح التقرير أنه تم تأسيس 41 شركة في قطاع المقاولات، منها 39 شركة محدودة وشركتين أشخاص، وتأسيس 19 شركة صناعية، منها 18 محدودة، وشركة واحدة أشخاص، بالإضافة إلى ثمان شركات صرافة وشركة واحدة في المحاسبة.



وأشار التقرير إلى أن الإدارة العامة للشركات استكملت خلال العام الماضي 2012م إجراءات تعديل الأنظمة الأساسية وعقود التأسيس لـ 96 شركة، منها 71 شركة محدودة و10 شركات أشخاص، و15 شركة مساهمة، كما قامت بإجراءات تجديد لـ 164 شركة، منها 9 شركات مساهمة، و132 شركة محدودة، و23 شركة أشخاص، بالإضافة إلى تصفية وشطب شركتين أشخاص وشركة محدودة.



وبين التقرير إلى أن إجمالي الإيرادات المتحصلة عن طريق الإدارة مبلغ 7 ملايين و965 ألف ريال، تتمثل في رسوم تسجيل وتعديل وتجديد وإجازة تأمين ورسوم غرامات.