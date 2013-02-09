تراجع أرباح "نيسان" بسبب أزمة اليورو والتوتر مع الصين

تراجعت الأرباح الصافية لشركة نيسان موتور اليابانية خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة كبيرة بلغت 34,5% لتصل إلى 54,1 مليار ين (579,8 مليون دولار) مقارنة مع 82,7 مليار ين في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأبقت نيسان على توقعاتها لصافي الأرباح عند 320 مليار ين للعام المالي الجاري الذي ينتهي في 31 مارس/أذار المقبل.

وعزا كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان، تراجع الأرباح إلى ما أسماه الظروف التشغيلية الصعبة في أوروبا التي أثرت في صناعة السيارات، وكذلك إلى الأوضاع الصعبة لمصنعي السيارات اليابانيين في الصين بسبب توتر العلاقات بين البلدين حول الجزر.

وبحسب البيانات المالية التي أعلنتها نيسان أمس، فقد تراجعت الأرباح التشغيلية بنسبة 47,4% لتصل إلى 62,1 مليار ين في الربع الأخير من العام الماضي، بينما انخفضت المبيعات بنسبة 5,3% إلى 2,21 تريليون ين، وتراجعت المبيعات العالمية بنسبة 3,8% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام ليصل حجمها إلى 1,16 مليون سيارة.