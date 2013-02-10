شركة رينو الفرنسية تسحب أكثر من 60 ألف سيارة من الصين

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن جهاز حماية المستهلك بالصين قوله إن شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات بدأت في سحب أكثر من 60 ألف سيارة، تم تصديرها للصين بسبب مشكلات في مجسات مستوى الوقود.

ونقلت الوكالة عن الإدارة العامة للرقابة على الجودة والتفتيش والحجر الصحي قولها يوم السبت إن وحدة رينو بالصين بدأت الأسبوع الماضي في سحب 61508 سيارة من طراز كوليوس رباعية الدفع، تم إنتاجها خلال الفترة ما بين 16 ديسمبر كانون الأول 2008 والعاشر من يوليو تموز 2012.

وقالت الإدارة إن هذه السيارات بها عيب في مجسات مستوى الوقود يؤدي إلى ظهور مستويات وقود غير صحيحة على لوحة العدادات. وأضافت أن رينو ستغير هذه المجسات مجانا.

وأظهر موقع الإدارة على الإنترنت أن سحب رينو للسيارات أعلن في السادس من فبراير شباط، وهو الثاني من نوعه خلال شهرين. وكانت رينو قد سحبت 5097 سيارة كوليوس في يناير كانون الثاني بسبب مشكلات في اللحام.