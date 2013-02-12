نتائج دون التوقعات لـ"شعاع" الإماراتية في 2012

قلصت "شعاع كابيتال" الإماراتية خسائرها خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 20.7 مليون درهم، أي ما يعادل حوالي 5.6 مليون دولار، ذلك بالمقارنة مع خسائر بحوالي 112 مليون درهم كانت قد تكبدتها في الفترة المقابلة من العام السابق.

وخيبت هذه النتائج توقعات المحللين الذين استطلعت آرائهم "بلومبرغ"، وكانوا توقعوا خسائر بمليوني درهم.

أما على مدار عام 2012، فانخفضت خسائر "شعاع" بحوالي 80%، مقارنة مع العام السابق، لتسجل 950 مليون درهم.

جاء ذلك نتيجة تقليص النفقات الإدارية للشركة، لا سيما بعد تسريح حوالي ثلث موظفيها عام 2011، وإتمام عملية إعادة الهيكلة.