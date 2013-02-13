عمومية أوراسكوم للإنشاء توافق على صفقة استحواذ "OCIN.V"

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، اليوم، على عقد الاستثمار المساند مع أطراف مرتبطة بأعضاء مجلس الإدارة والممثلين لعائلة ساويرس وشركة أبراج كابيتال بشأن دخولهم كمستثمرين فى زيادة رأس مال شركة OCIN.V الشركة مقدمة العرض.

وبلغت نسبة حضور مساهمى الشركة فى الاجتماعين نسبة قدرها 83.07% من إجمالى رأس المال، وبلغت نسبة الموافقة على قرارات الجمعية نسبة قدرها 99.9% من إجمالى من لهم حق التصويت، واعتراض عدد 100 سهم من الأسهم الحاضرة، والتى لها حق التصويت.وتم استبعاد عدد 158902203 أسهم من الجمعية العامة العادية وعدد 157752778 سهما من الجمعية العامة غير العادية، والتى تمثل حصة الأغلبية فى رأسمال الشركة، والمتضمنة أسهم عائلة ساويرس وأبراج كابيتال وحملة شهادات الإيداع الدولية ممن وافقوا على المبادلة.كما امتنع ممثلو عائلة ساويرس وشركة أبراج كابيتال عن التصويت التزاما بتوصيات هيئة سوق المال، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

وأقرت الجمعية العامة غير العادية التفاصيل المالية والفنية لعرض الشراء المقدم من شركة OCIN.V بشأن الاستحواذ على نسبة قدرها 100% من الأسهم المحلية والمقيدة بالبورصة المصرية، وذلك فى ضوء استحواذ الشركة مقدمة العرض على أسهم شهادات الإيداع الدولية (GDR.S) وعرض آثار الاستحواذ خاصة بشأن حقوق مساهمى الأقلية فى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، فى حالة رفضهم الاستجابة للعرض المشار إليه والبيانات المالية الخاصة بالشركة مقدمة العرض وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى حالة إتمام عملية المبادلة والاستحواذ، وإيضاح أثر هذا الاستحواذ على القدرة المستقبلية لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى توليد الإيرادات، وهيكل الشركات التابعة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، موضحا به نسب السيطرة قبل وبعد المبادلة والاستحواذ، والعلاقة بين شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وشركة أو سى آى إن فى (شركة هولندية) قبل وبعد اتمام هذه العملية وما إذا كان هناك تغيير فى السيطرة على الشركات التابعة من شركة لاخري.

وموقف شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من الالتزامات تجاه الجهات السيادية، وتجاه دائنيها فى حالة إتمام عملية المبادلة والاستحواذ.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية أيضا فى عرض الموقف القانونى لبرنامج شهادات الإيداع الدولية (GDRs) المقيدة ببورصة لندن وشهادات الايداع الأمريكية (ADRs) المقيدة ببورصة نيويورك، واتخاذ قرار بشأن استمرار البرنامج من عدمه، وذلك فى ضوء ما سيسفر عنه عرض الشراء المقدم من شركة OCIN.V الشركة مقدمة العرض.

واعتمدت الجمعية موقف قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة غير العادية للشركة فى ضوء عرض الشراء المقدم من شركة OCIN.V، والنظر فى الاستمرار فى إجراءات التقسيم من عدمها، فى ضوء هذا العرض، والنظر فى الموقف القانونى لأسهم نظام الإثابة والتحفيز الحالى للشركة، ومدى الاستمرار فيه، مع عدم الإخلال بحقوق العاملين وفقا لعقود نظام الإثابة والتحفيز.