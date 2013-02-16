"المملكة القابضة" تستحوذ على حصة من شركة "Jingdong" الصينية

أعلنت شركة المملكة القابضة عن قيادتها لتحالف من مجموعة من المستثمرين للاستحواذ على حصة من شركة 360Buy Jingdong الصينية بمبلغ قدره 1.5 مليار ريال سعودي، في حين يصل المبلغ المستثمر من قبل شركة المملكة القابضة إلى 469 مليون ريال، وقد تم تمويلها من البنوك، علماً بأنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات يوم الخميس 04/04/1434هـ الموافق 14/02/2013.

وتعتبر "360Buy Jingdong Inc" أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين، وقد حققت الشركة نمواً بنسبة 150% سنوياً من حجم البضائع الإجمالي خلال السنوات الماضية. وتقدم الشركة حالياً أكثر من 7 ملايين منتج من خلال مبيعاتها المباشرة عبر الإنترنت. وفي ديسمبر 2012، وصل عدد المراكز للشركة إلى ستة مراكز متكاملة مع 65 مخزناً في 24 مدينة، وكذلك تقدم هذه المراكز ما يقرب من 900 محطة توصيل في 360 مدينة.

ومن خلال "برنامج 211"، تقدم الشركة خدمة التسليم السريع في 23 مدينة رئيسية وعلى مدار 24 ساعة في 156 مدينة صينية. ويبلغ عدد المستخدمين النشطين 35 مليوناً، وعدد المسجلين 80 مليوناً، وذلك حسب آخر إحصائية في شهر ديسمبر 2012.