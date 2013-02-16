"تويوتا" تدفع 29 مليون دولار للأمريكيين بسبب عيوب تصنيعية

توصلت شركة تويوتا اليابانية لإنتاج السيارات إلى تسوية مع الادعاء الأمريكي بدفع 29 مليون دولار إضافية، بسبب مسؤوليتها عن إنتاج بديل للوقود غير مطابق لمواصفات السلامة، تسبب قبل عدة أعوام في سحب الشركة لملايين السيارات من السوق الأمريكية بعد بيعها للعملاء.

ودفعت تويوتا غرامات وصلت قيمتها الإجمالية إلى 48.8 مليون دولار، كما واجهت دعاوى بالتعويض رفعها ضحايا الحوادث الأمريكيون.

واتهم الادعاء العام الأمريكي شركة تويوتا، بأنها لم تعلن بالسرعة الكافية عن وجود مشكلات تقنية بالبدال الذي تلتصق أجزاؤه حال الضغط عليه، وذلك بعد معرفتها بتلك الأخطاء. وأكدت تويوتا أمس الأول توصلها إلى تسوية مع الادعاء الأمريكي في نحو 3 ولايات أمريكية، قائلة "أغلقنا بذلك فصلاً من الماضي".

وكانت تويوتا واجهت عام 2010 مشكلة انزلاق دواسة القدم، وتداخل أجزاء بدالات الوقود والتصاقها حين الضغط عليها، حيث اشتكى المستهلكون الأمريكيون من أن سرعة سياراتهم تزداد من تلقاء ذاتها، وسجلت فيما بعد الكثير من هذه الحالات كأخطاء في القيادة، إلا أن وزارة المواصلات في واشنطن، أعلنت أن هناك أخطاء في تقنية التصنيع تعمدت تويوتا أن تخفيها فترة طويلة.