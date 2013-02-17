السلطات الأمريكية تحقق في صفقة الاستحواذ على "هاينز"

ذكرت تقارير صحفية أن سلطات سوق المال الأمريكية تحقق فيما إذا كان هناك متعاملون حصلوا على معلومات سرية، بشأن صفقة الاستحواذ على شركة الصناعات الغذائية هاينز قبل الإعلان عنها رسميا مقابل 23 مليار دولار.

كانت شركة “إتش جيه هاينز كومباني” الأمريكية لصناعة الصلصة والكاتشيب قد أعلنت الخميس نجاح شركتي بيركشاير هاثاواي المملوكة للملياردير الأمريكي وارين بافيت و”ثري جي كابيتال” الاستثماريتين في شراء أسهمها بعرض مشترك.

ووفقاً للصفقة التي وافق عليها مجلس إدارة هاينز سيحصل مساهمو الشركة على 72,5 دولار لكل سهم، وهو ما يجعل القيمة الإجمالية للشركة 28 مليار دولار. ويزيد السعر المقترح على سعر السهم في ختام التعاملات في بورصة الأوراق المالية الأربعاء.



ومن المنتظر أن تدفع شركة بيركشاير هاثاواي ما بين 12 و13 مليار دولار في الصفقة.

ومن المقرر أن ينجز يورج باولو ليمان الصفقة من خلال شركته 3 جي كابيتال الخاصة التي استحوذت على شركة الوجبات السريعة بيرجر كينج عام 2010 ثم طرحتها في سوق المال العام الماضي. وقال وارين بافيت إن 3 جي كابيتال ستراقب عمل هاينز. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هيئة سوق المال الأمريكية التي تدير أسواق الأسهم في الولايات المتحدة تبحث عما إذا كانت أنباء الصفقة قد تسربت إلى بعض المتعاملين قبل الكشف عنها، وأنه جرى استخدام هذه المعلومات من أجل تحقيق مكاسب غير قانونية من خلال بيع وشراء أسهم هاينز.

ورفضت متحدثة باسم هيئة سوق المال التعليق على التقرير، وقالت إن سياسة الهيئة تقوم على أساس عدم التعليق على التحقيقات. وذكرت الصحيفة أنه إذا تم توسيع التحقيق الأولي، فإن الشكوك ستتزايد حول سلامة الصفقة وإنها قد تضع بافيت في وضع حرج.