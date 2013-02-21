أرباح أليانز الألمانية بلغت 1.63 مليار دولار في أواخر 2012

أعلنت أليانز الألمانية للتأمين تحقيق أرباح صافية قدرها 1.22 مليار يورو (1.63 مليار دولار) في الربع الأخير من العام الماضي وهو ما تجاوز التوقعات مدعومة في ذلك بأرباح قوية في أنشطة التأمين وإدارة الأصول.

وتجاوزت الأرباح الفصلية الصافية أعلى التوقعات البالغ 1.18 مليار يورو في استطلاع أجرته رويترز لتوقعات البنوك وشركات السمسرة.

وكان متوسط توقعات 12 محللا شملهم الاستطلاع أن تبلغ الأرباح الصافية 982 مليون يورو مقارنة مع 492 مليونا قبل عام.

وقالت أليانز وهي أكبر شركة للتأمين في أوروبا إنها ستبقي توزيعاتها النقدية عن نتائج 2012 مستقرة عند 4.50 يورو بالرغم من ارتفاع الأرباح الصافية عن العام بأكمله بعد حقوق الأقلية لأكثر من مثليها عند 5.2 مليار يورو.