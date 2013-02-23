ارتفاع أرباح "كيمانول" السعودية 30% في 2012

ارتفعت أرباح شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" السنوية إلى 91.43 مليون ريال، مقابل 70.21 مليون ريال للعام السابق بارتفاع 30.22%.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن أرباحها الإجمالية 2012، بغت 217.45 مليون ريال مقابل 191.81 مليون ريال للعام السابق، بارتفاع 13.37%.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي أرباح عام 2012، مقارنة بعام 2011، بشكل رئيسي إلى الزيادة في المبيعات، فضلا عن تحقيقها أعلى معايير الكفاءة التشغيلية لمعظم المنتجات، إذ بلغت الكفاءة التشغيلية حوالي 96% من الطاقة الإنتاجية والتسويق الأمثل لمنتجاتها.

