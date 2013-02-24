شركات الطاقة والبتروكيماويات تحقق أرباحاً تشغيلية

شكّل قطاع الطاقة المحور الرئيس للخطط واستراتيجيات الارتداد وتعويض الخسائر وتغطية متطلبات التنمية المخطط لها، فيما أخذت شركات الطاقة المتداولة لدى بورصات المنطقة نصيبها من التركيز الاستثماري تارة والمضاربي تارة أخرى خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشار التقرير الأسبوعي لشركة "نفط الهلال" إلى أن "التوازن الحقيقي بين أهمية القطاع وشركاته من جهة، وبين قدرة المستثمرين والأسواق على عكس قيمها الحقيقية من جهة أخرى لم ينجح، كما لم ينجح النظام الاستثماري المعمول به في توسيع قاعدة الاستثمار في شركات الطاقة من خلال الإدراج لدى أسواق المال، إذ بقيت شركات الطاقة والبتروكيماويات على حالها".

ولفت إلى "الفجوة بين الزخم الاستثماري الآني المسجل لدى البورصات وبين الاستثمار الحقيقي الطويل الأمد، ويمكن تقويم هذه الاتجاهات من باب عدم قدرة المتعاملين لدى البورصات على فهم طبيعة عمل شركات الطاقة وتراجع نصيب البورصات من إجمالي السيولة الاستثمارية، بينما تساهم السيطرة الحكومية على مكونات القطاع في صعوبة إفراز شركات يمكن تحويلها إلى مساهمة عامة".

وشدّد التقرير على أن "شركات الطاقة عموماً والبتروكيماويات خصوصاً شهدت محاولات جدية من إداراتها للتقليل من حدة التراجعات والضغوط السوقية المستمرة، سواء كانت على علاقة بانخفاض الطلب أو انخفاض أسعار المنتجات على نتائج أدائها الربعي والسنوي منذ بداية الأزمة المالية".

ولاحظ أن "الكثير من شركات الطاقة والبتروكيماويات استطاع تجاوز الكثير من التحديات المحيطة وتحسين الدخل التشغيلي خلال عام 2012، ليشكل بذلك بداية انطلاق على مستوى تقليص الخسائر وصولاً إلى تغطيتها، في حين حققت شركات أخرى ارتفاعات ملموسة على الدخل التشغيلي، ما يعني نجاحها في مواجهة الضغوط والتحديات".

وعزت "نفط الهلال" ارتفاع أرباح شركات البتروكيماويات إلى "زيادة حجم المبيعات وارتفاع الأسعار وتحقيق هوامش أرباح جيدة، على رغم استقرار حجم المبيعات خلال فترات محددة وانخفاض المبيعات والوصول إلى أعلى معايير الكفاءة التشغيلية والنجاح لترسيخ وجودها المنافس لدى الأسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة". لكن وفي المقابل "تراجع أداء بعض الشركات المدرجة نتيجة توقف الإنتاج بسبب أعمال الصيانة الدورية، في حين شكل الارتفاع في كلفة المبيعات وانخفاض أسعار بعض المنتجات المباعة، إضافة إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية، ضغوطاً إضافية على نتائج الأداء".

وتُظهر البيانات المالية لشركات الطاقة والبتروكيماويات تحسن الدخل التشغيلي ودخل العمليات لدى معظم الشركات المدرجة، ما يشكل أساس التقويم للشركات المتداولة بغض النظر عن نتائج الأداء أو الدخل الصافي المحقق.

وبيّن التقرير أن "الأداء العام لشركات البتروكيماويات ما زال في المنطقة الموجبة على رغم الضغوط السوقية المستمرة، في حين جاءت نتائج أداء شركات الطاقة أقل تذبذباً وأكثر إيجابية تبعاً لمؤشرات الطلب وارتفاع الأسعار خلال العام الماضي. وفي المقابل، ما زالت النظرة الاستثمارية للمتعاملين لدى بورصات المنطقة لكل الشركات المدرجة متساوية، فشركات الطاقة والبتروكيماويات تساوي شركات القطاع العقاري والمصرفي وغيرها، عند اتخاذ قرارات البيع والشراء لأسهمها وذلك ضمن مقاييس تحقيق الأرباح".

