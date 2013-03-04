تعطل رحلات شركة طيران أيبيريا الإسبانية بفعل الاضرابات

تأهب العاملون في شركة طيران أيبيريا الإسبانية لتعطيل نحو 1300 رحلة جوية في ثاني جولة من اضرابات لمدة خمسة أيام بدأت يوم الاثنين احتجاجاً على التخفيضات الكبيرة في الوظائف والرواتب في تلك الشركة التي تحقق خسائر.

وأيبيريا جزء من مجموعة إنترناشيونال أيرلاينز التي تعهدت الأسبوع الماضي بالمضي قدماً في خطط للاستغناء عن 3800 وظيفة أو 19 في المئة في شركة الطيران الإسبانية التي تواجه مشكلات رغم سخط النقابات.

ورتبت النقابات التي تمثل الأطقم الأرضية والجوية إضرابات لمدة ثلاثة أسابيع في فبراير/شباط ومارس/آذار وتشير تقديرات إلى أن كل يوم يكلف أيبيريا مليون يورو (1.3 مليون دولار).

وتمثل هذه الإضرابات أيضا ضربة لاقتصاد إسبانيا المعتمد على السياحة مع استعداده لموسم الربيع والصيف. وتسهم السياحة بنحو 11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وألغت أيبيريا 431 رحلة فيما بين يومي الاثنين والجمعة وستتوقف 850 رحلة أخرى تديرها شركات أخرى.

واندلعت اشتباكات بين أعضاء النقابات والشرطة في مطار باراخاس الدولي عندما بدأت الجولة الأولى من الإضرابات في 18 فبراير/شباط. ومن المزمع تنظيم الجولة الأخيرة من الاضرابات فيما بين 18 و22 مارس/آذار.