مساهمو "الدار" و"صروح" يوافقون على اندماج الشركتين

وافق مساهمو كل من شركتي "الدار" و"صروح" الإماراتيتين والمدرجتين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على اندماجهما، لبناء شركة أكثر متانة وتنوّعاً تتمكن من انتهاز فرص النمو في أبوظبي وأسواق إقليمية أخرى في السنوات القادمة.

وستتم عملية الاندماج من خلال توزيع أسهم جديدة لمساهمي "صروح" في شركة "الدار"، بواقع 1.2 سهم لكل سهم من أسهم "صروح".

وفي حال استيفاء عملية الاندماج للشروط المرتبطة بها، ستتقدم شركتا "الدار" و"صروح" بطلب للموافقة على عملية الاندماج وحل الصفة القانونية لشركة "صروح"، وزيادة رأس مال شركة "الدار"، وتعديل نظامها الأساسي.

وسوف يتم إلغاء إدراج أسهم شركة "صروح" من سوق أبوظبي للأوراق المالية في التاريخ الفعلي لإتمام الاندماج، كما سيتم تغيير اسم شركة "الدار" إلى "الدار صروح".

ومن المتوقع أن يتم إلغاء أسهم "صروح" خلال شهر يونيو ٢٠١٣.

وسيتولى رئاسة مجلس إدارة الكيان الجديد أبوبكر صدّيق الخوري، ونائب رئيس مجلس الإدارة علي عيد المهيري.

