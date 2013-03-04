"الاتصالات المتكاملة" تشارك في معرض "Capacity Middle East"

أعلنت شركة الاتصالات المتكاملة ITC مشاركتها في معرض Capacity Middle East 2013 الذي تنظمه شركة "Telcap" والذي سيقام في دبي خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس الجاري بفندق جراند حياة دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة "ITC" المهندس غسان عبدالوهاب عيتاني "إننا في الاتصالات المتكاملة نضع في أولويات اهتماماتنا وتوجهاتنا خدمة قطاعات الأعمال السعودية والعالمية على مختلف أحجامها بربطها بالعالم والعكس، وهذا ما حرصنا عليه في مشاركتنا في هذا المعرض العالمي بتقديم أحدث الحلول التقنية المبتكرة التي تناسب احتياجات وتطلّعات عملائنا".

وكانت شركة الاتصالات المتكاملة قد فازت بجائزة أفضل مشغّل للاتصالات في المملكة العربية السعودية لقطاع الأعمال خلال فعاليات معرض ''تلسا'' 2013 - المعرض الشامل لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في السعودية.

يُذكر أنه في غضون سبع سنوات فقط، قامت الاتصالات المتكاملة بإنجازات مهمة وسبّاقة من خلال شبكة ألياف بصرية مستقلة ممتدة لمسافة 17000 كيلومتر ومبنية بتقنيات متقدمة ومنتشرة في جميع أنحاء المملكة لتعمل على ربطها بالعالم عبر 7 بوابات دولية بتوفر السرعة والثبات والجاهزية العالية للعملاء، مع ضمان مستوى الخدمات المقدمة.

