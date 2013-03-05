بتروجيت المصرية تفوز بعقد في العراق بقيمة 68 مليون دولار

قال مسؤول بهيئة البترول المصرية إن شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجيت"، شركة حكومية، فازت بعقد استشارات وتصميم وتنفيذ هندسي لأحد مشاريع البترول بمحافظة البصرة "جنوب شرق العراق" بقيمة 68 مليون دولار.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه أن المشروع يعد الأول الذى تفوز به الشركة المصرية في السوق العراقية والذى يتميز بارتفاع حجم الأعمال.

وبلغت عائدات شركة بتروجيت في 2010 نحو 2.7 مليار جنيه، تعادل نحو 400 مليون دولار، من بينها 35% من المشاريع الخارجية التي تعمل بها الشركة في العراق ودول الخليج وليبيا والجزائر.

وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء، أنه سيتم توقيع العقد اليوم الاثنين خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل للعراق وبمشاركة وفد من وزارة البترول برئاسة المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية.

