تراجع مبيعات "كيا موتورز" 14.5% في فبراير

أعلنت شركة كيا موتورز، ثاني أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية أمس، تراجع مبيعاتها في فبراير الماضي بنسبة 14,5%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بسبب تداعيات التباطؤ الاقتصادي وانخفاض أيام العمل.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان للشركة، أن "كيا" باعت الشهر الماضي 205.3 ألف سيارة، مقابل 240.1 ألف سيارة الشهر نفسه من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، انخفضت المبيعات الشهر الماضي، بنسبة 21,3% مقابل الشهر السابق عليه، عندما بلغت المبيعات 260.7 ألف سيارة. وأشارت كيا، المملوكة لمجموعة "هيونداي موتورز" أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية إلى أن مبيعاتها المحلية انخفضت الشهر الماضي بنسبة 17,8% إلى 32900 سيارة، في حين انخفضت الصادرات، بنسبة 13,8% إلى 172454 سيارة.

وذكرت "كيا" أن عطلة رأس السنة القمرية قللت أيام العمل في فبراير الماضي بمقدار 4 أيام، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية رينو سامسونغ أمس، تراجع مبيعاتها خلال فبراير الماضي، بنسبة 32% تقريباً عن الشهر نفسه من العام الماضي، بسبب انخفاض الطلب المحلي والخارجي على السيارات.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن الشركة التابعة لشركة رينو الفرنسية القول، إنها باعت خلال الشهر الماضي 11611 سيارة بانخفاض نسبته 31,6% عن الشهر نفسه من العام الماضي، في الوقت الذي بلغت فيه مبيعات فبراير أكثر من ضعف مبيعات الشهر السابق عليه.

وانخفضت مبيعات رينو سامسونج في السوق الكورية، بنسبة 30% إلى 4130 سيارة في فبراير، فيما انخفضت الصادرات بنسبة 33% إلى 7481 سيارة. وخلال الشهرين الأولين من العام الحالي انخفضت المبيعات على أساس سنوي بنسبة 45% إلى 17320 سيارة.

