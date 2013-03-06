سامسونغ تستثمر 110 ملايين دولار في شارب

تستثمر سامسونغ إلكترونكس 110 ملايين دولار في شارب كورب لضمان معروض مستقر من شاشات أجهزة التلفزيون، ما يعزز فرص بقاء الشركة اليابانية المصنعة للشاشات المستخدمة في أجهزة آي.فون وآي.باد لشركة أبل.

وأبلغت ثلاثة مصادر مطلعة رويترز أن سامسونغ ستحصل مقابل استثمارها على حصة ثلاثة بالمئة في الشركة اليابانية الرائدة بصناعة شاشات البلور السائل (ال.سي.دي)، ما سيجعلها من كبار المستثمرين الأجانب إلى جانب كوالكوم لصناعة الرقائق التي اتفقت في ديسمبر كانون الأول على استثمار ما يصل إلى 120 مليون دولار.

وتأتي الصفقة في وقت تحاول فيه شارب - التي حصلت على مساعدة بقيمة 4.4 مليار دولار من بنوكها في أكتوبر/تشرين الأول - تعزيز معدلات إنتاج شاشات الكريستال السائل لاسيما بمصنعها في كامياما بوسط اليابان.

وكانت مصادر قالت في يناير/كانون الثاني إن الشركة اضطرت إلى خفض إنتاج شاشات آي.باد في المصنع منذ مطلع العام مع تحول طلب المستهلكين إلى الجهاز آي.باد ميني الذي لا تورد شارب مكونات له.

وسيكون استثمار سامسونغ حالة نادرة لصفقة عبر الحدود بين البلدين المتنافسين والمرة الأولى التي تشتري فيها شركة كورية جنوبية تعمل في صناعة أجهزة التلفزيون حصة رئيسية في منافس ياباني. ويكافح مصنعو أجهزة التلفاز اليابانيون الثلاثة الكبار - شارب وسوني وباناسونيك - لتجاوز خسائر في ظل تفوق سامسونغ عليهم في الأسواق الخارجية.