"الاتحاد للطيران" تتقدم بطلب لتمويل شراء 5 طائرات

أعلنت "الاتحاد للطيران" أمس أنها ستقوم "في وقت قريب" بإصدار طلب جديد للحصول على عرض لتمويل شراء 5 طائرات يتوقع أن تتسلمها ما بين أغسطس ويناير المقبلين.

وتتسلم الناقل الوطني أربع طائرات من طراز إيرباص A320 وطائرة واحدة من طراز إيرباص A321 خلال تلك الفترة.

وكانت "الاتحاد للطيران" أصدرت في سبتمبر الماضي طلباً الحصول على عرض لتمويل تسع طائرات عريضة البدن بقيمة 5,5 مليار درهم (1٫5 مليار دولار)، ليتم تسلّمها خلال عام 2013، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الاماراتية.

وتلقت الشركة وقتذاك 55 عطاءً لتمويل الطلبية، فيما قامت بتكليف أربع مؤسسات إقراض وتأجير لتوفير الغطاء التمويلي المطلوب. ومن المقرر أن تتسلّم الشركة 14 طائرة خلال العام الحالي، من بينها ست طائرات عريضة البدن من طراز بوينج B777 - 300ER وثلاث طائرات شحن عريضة البدن من طراز بوينج B777F وإيرباص A330، وخمس طائرات ضيقة البدن من طراز إيرباص A319/A320/A321.

وبموازاة ذلك، استضافت الاتحاد للطيران، 450 ممثلاً عن شركات التأجير العالمية والأسواق المالية والمؤسسات المصرفية الكبرى في منتدياتها المالية التي أقامتها في كل من نيويورك ولندن.

وقال جيمس هوجن رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن الشركة دأبت على إقامة تلك المنتديات المالية سنوياً منذ عام 2008، وذلك بهدف إطلاع المؤسسات المالية الكبرى على استراتيجية الشركة وأدائها.

وأضاف: "نعمل على تطوير علاقات راسخة ودائمة ضمن بيئة تنافسية لكي نتمكن من مواصلة بناء حلقة وصل أكثر مرونة وتنوعاً مع الأسواق المالية". وقال: "من الأهمية بمكان أن تكون المؤسسات المالية حول العالم على اطلاع على مسيرة الاتحاد للطيران، وأن يكونوا راضين تماماً ومقتنعين لدى الاستثمار في الاتحاد للطيران، بهذه الطريقة فقط يمكننا استقطابهم إلى جانبنا".

وبدوره، تطرق جيمس ريجني رئيس الشؤون المالية في الاتحاد للطيران إلى الحديث حول استراتيجية الشركة المستقبلية.

وناقش ريكي ثيريون نائب الرئيس وأمين خزانة المجموعة استراتيجيات إدارة المخاطر التي تتبناها الشركة.

يُشار إلى أن "الاتحاد للطيران" حققت أرباحاً صافية بقيمة 42 مليون دولار عام 2012، بزيادة قدرها 200%، كما تمكّنت من تحقيق ارتفاع في الأرباح المحتسبة قبل الضرائب والفوائد والإهلاك والإيجار (EBITDAR) بنسبة 16%، لتصل إلى 753 مليون دولار.