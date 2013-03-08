هاكر يخترق حساب أرامكو في "تويتر" وينشر أخباراً كاذبة

تعرَّض حساب شركة أرامكو السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى اختراق، أمس الأول. وقالت أرامكو في بيان رسمي إنه حدث انقطاع في خدمات الحساب الذي تستخدمه في "تويتر" نتيجة دخول غير مشروع على الموقع استهدف هذا الحساب.

وأضافت أنه تم التواصل مع إدارة موقع "تويتر"، وتم إيقاف هذا الدخول وإزالة آثاره، وأكدت أن هذا الدخول تم من خلال شبكة "تويتر"، ولم يحدث أي اختراق لموقعها الإلكتروني، بحسب صحيفة "الشرق" السعودية.

وقد تداول المغردون خبر اختراق الصفحة التي تحمل اسم أرامكو السعودية في "تويتر" من خلال هاشتاق يحمل عنوان "#اختراق_حساب_ارامكو_على_تويتر"، أطلق على نفسه لقب "مستر ريو هاكر"، ووضع المخترق نسخة مزيفة من مجلة "القافلة"، وغير صورة الصفحة إلى شعار منظمة "أنونيموس"، ونشر صوراً وأخباراً كاذبة عن الشركة.