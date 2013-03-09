مساهمون يطلبون توضيحات لخطط تمويل "أرابتك"

طالب مستثمرون في "أرابتك هولدينجز" بتوفير مزيد من المعلومات بشأن إعلان أكبر شركة إنشاءات في الإمارات، عن خطط تمويل جديدة أدت إلى هبوط في سعر أسهمها.



انخفضت أسهم "أرابتك" إلى أدنى مستوياتها في عام، عقب إعلان أكبر شركة إنشاءات، أنها ستبدأ زيادة رأس المال بشكل قوي، وتستبدل شخصاً آخر بمؤسسها ورئيسها التنفيذي، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية"



وطالب المستثمرون بمعلومات عن سبب الحاجة إلى المال في شركة فازت بمشاريع مهمة في أبو ظبي، التي تساهم حكومتها في "أرابتك".



وتبرز مخاوف المساهمين وجود جدال أوسع في السوق بشأن الحكمة الكامنة وراء الاستثمار في شركات جنباً إلى جنب مع الحكومات.



وانخفض سهم "أرابتك" 3.2 في المئة إلى 2.1 درهم في دبي، في ختام تداولات يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوياته منذ شباط/فبراير 2012، بعدما أغضبت خطط التمويل الجديدة التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي المستثمرين. وتراجع سعر سهم الشركة بمعدل الثلث منذ إعلانها مقترحات خاصة بجمع 1.74 مليار دولار من خلال إصدار أسهم وسندات قابلة للتحويل، يمكن أن تضعف مصالح المساهمين الموجودين بالفعل. وتشمل خطة التمويل الجديدة عملية بيع محتملة لسندات قابلة للتحويل بقيمة 450 مليون دولار، وإصدار أسهم تمنح الحق في شراء أسهم جديدة بأسعار أقل من سعر السوق، وفقاً لعدد الأسهم المملوكة ولفترة محدودة، بقيمة 3.18 مليار درهم وبسعر 1.5 درهم للسهم الواحد.

ويقول جوليان بروس، مدير تداول المبيعات المؤسسية في "إي إف جي هيرميس" في دبي: "إنه اقتراح قاس إلى حد ما، وبالتالي يظهر رد الفعل هذا". ويتابع: "في مثل هذه المواقف يصبح مساهمو الأقلية متخوفين قليلاً من هذا الإجراء".



وينتظر المستثمرون مزيداً من التفاصيل الخاصة بالدافع وراء محاولة زيادة الأموال، إلى جانب تفاصيل مثل سعر التحويل المحدد للسندات، حسبما أوضح بروس. وأوضح حسن عبدالله، الرئيس التنفيذي المعين حديثاً في "أرابتك"، أن الشركة خططت لبدء إصدار الأسهم في أواخر أيار/مايو، أو أوائل حزيران/يونيو. وقال إن مبلغ الـ450 مليون دولار الذي يأتي في هيئة سندات قابلة للتحويل "سيتم جمعه فقط عند الحاجة"، في نهاية هذا العام، أو النصف الأول من العام التالي.



وقال سيباستيان هنين، مدير المحفظة في "ذا ناشونال إنفيستور" في أبوظبي: "لقد فوجئ المستثمرون بحجم الزيادة في رأس المال وخطة التوسع القوية بشكل مفرط".



وشهدت "أرابتك" انخفاضاً بنسبة 37 في المئة في صافي الأرباح في العام الماضي، بإعلانها عن أرباح حجمها 139.2 مليون درهم، مقارنة بـ 221.1 مليون درهم قبل عام، وتصر الشركة على أن وضعها جيد.

وقال عبدالله: "لدى أرابتك قدرة جيدة على رؤية مكاسبها المستقبلية في وجود حجوزات متنامية وقوية، وكم الأعمال المتأخر لديها حاليا، بما في ذلك قرارات بإرساء عقود في 2013، يبلغ تقريباً 22 مليار درهم، وهذا يعطينا رؤية واضحة للمكاسب المستقبلية".



