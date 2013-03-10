إفلاس‏ 75‏% من شركات مقاولات الطرق في مصر

في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وتردي الأحوال الأمنية وزيادة أسعار الطاقة ومواد البناء، وصل عدد شركات المقاولات التي توقفت تماما عن العمل إلى ‏13‏ ألفا و‏615‏ شركة‏.

وأعلنت نحو 75% من شركات مقاولات الطرق إفلاسها، وذلك حسب بيانات الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الذي حذر من زيادة هذه الأعداد إذا استمرت هذه الأوضاع وتوالت الارتفاعات.



وكشف المهندس محمد السيد أبوالعينين، الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، النقاب عن أن عدد الشركات المسجلة بالاتحاد وصلت إلى 41814 شركة لم يجدد الرخصة منها إلا 14938 فقط، بينما باقي الشركات البالغة 13615 خرجتا بالفعل من السوق بسبب الإفلاس أو تغيير النشاط لعدم وجود أعمال في قطاع المقاولات وبسبب المشكلات الكثيرة مع كل من الضرائب والتأمينات الاجتماعية والقوي العاملة، وفقا لصحيفة "الأهرام المصرية".



وأشار إلى أن 75% من شركات مقاولات الطرق أعلنت إفلاسها، وذلك بسبب زيادة أسعار كل المواد المستخدمة في عمليات إنشاء الطرق والرصف بنسبة تزيد علي100% مثل البوتامين (الزفت) والسولار والمازوت ويكفي أن البوتامين وصل سعره إلى 1100 جنيه بعد أن كان200 جنيه فقط .



وحذر أبوالعينين من خروج شركات أخري من السوق بسبب زيادة المشكلات التي تواجه القطاع التي قد تؤدي لانهياره، فقد زادت أخيرا أسعار مواد البناء بالكامل مثل الأسمنت الذي وصل سعره إلي أكثر من700 جنيه في حين أن تكلفة الطن لا تزيد علي200 جنيه وهو يعتبر سلعة شبه احتكارية كما يقول بسبب تحكم إحدى الشركات الأجنبية في11 شركة تابعة تقوم بإنتاج الأسمنت، وزاد سعر المازوت من280 جنيها إلى 500 جنيه وكذلك الطوب والرمل.



وأشار إلى أن زيادة أسعار المواد البترولية أدي إلي زيادة أسعار النقل الذي يستخدم في كل أعمال المقاولات.



وأضاف أبوالعينين أن الأسواق الخارجية أصبحت مغلقة أمام شركات المقاولات المصرية بسبب امتناع البنوك عن إصدار خطابات الضمان التي تطلبها الدول للعمل بها حيث تشترط البنوك تغطية الخطاب بنسبة100% وهو ما يعد من رابع المستحيلات في ظل امتناع الجهات الحكومية عن سداد فروق الأسعار والتعويضات للشركات.