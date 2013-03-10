"كي سي جي" التركية تعرض إقامة شركة أسمنت في مصر

قال رئيس هيئة الثروة المعدنية في مصر، مسعد هاشم، الأحد، إن شركة "كي سي جي" التركية عرضت إقامة شركة مشتركة مع الحكومة المصرية لإنشاء مصنع للإسمنت يقوم على استغلال ناتج الطاقة المولد من منجم فحم المغارة بسيناء، شمال شرق مصر.

وأضاف هاشم في مقابلة هاتفية مع مراسل "الأناضول" اليوم، إن الشركة التركية أبدت استعدادها للموافقة على تحمّل مديونيات شركة فحم المغارة المقدرة بـ2.1 مليار جنيه (331 مليون دولار) شريطة الحصول على الموافقات الحكومية المطلوبة وإنشاء شركة مشتركة.

ويصل احتياطي الفحم بمنجم المغارة إلى 50 مليون طن، وتوقف الإنتاج به منذ عام 2003 نظراً لارتفاع تكلفته في ظل فوائد الديون المستحقة على شركة سيناء لإنتاج الفحم، وهي شركة مساهمة مصرية تمتلك المنجم.

وتركز الشركة التركية على الاستفادة من فحم المنجم فى إقامة محطة كهرباء بطاقة 300 ميغاوات، منها 150 ميغاوات سيتم تخصيصها لتشغيل مصنع جديد للأسمنت، وتوفير الطاقة المتبقية للمصانع والمنشآت المجاورة في المنطقة.

وقال رئيس هيئة الثروة المعدنية إن الشركة التركية تعهّدت باستخدام أحدث تكنولوجيا لتوليد الطاقة مع عدم تلويث البيئة.

وأضاف هاشم أن الهيئة أبلغت شركة "كي سي جي" التركية أن هذا المقترح سيخضع للتقييم النهائي في ضوء دراسة تجريها كلية هندسة القاهرة حول كيفية تشغيل مشروع فحم المغارة.

وأوضح مسعد أن الدراسة ستحدد بشكل نهائي طريقة الاستفادة من المشروع سواء بإقامة شركة مشتركة أو طرحه في مزايدة مفتوحة للشركات العالمية والمحلية.

وقال الدكتور مسعد هاشم إن أصل المديونيات المستحقة على المشروع تقدر بنحو 400 مليون جنيه، لكن ارتفاع الفائدة رفعها إلى 2.1 مليار جنيه.

وأضاف أن الهيئة تسعى خلال الفترة المقبلة لإعادة العمل في المشروع الذي يتمتع بفرص استثمارية ضخمة مع تنامي الاعتماد على الفحم كمصدر للوقود سواء لمصانع الإسمنت أو محطات الكهرباء.

وبدأ منجم فحم المغارة إنتاجه في عام 1964 ثم توقف في 1967 خلال فترة العدوان الإسرائيلي على مصر، واستؤنف العمل بالمنجم مرة أخرى بعد انتصار حرب أكتوبر 73 ليحقق إنتاجاً سنوياً بلغ 600 ألف طن.