"الراجحي" تبحث إقامة مجمع صناعي بـ100 مليون دولار في مصر

التقى المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، بالشيخ فهد بن سليمان الراجحي، العضو المنتدب لـ"مجموعة الراجحي إخوان"، إحدى كبريات الشركات السعودية المتخصصة في الاستثمار الصناعي، حيث تناول اللقاء بحث رغبة المجموعة في إقامة مجمع صناعي كبير لتطوير استخراج الأملاح المعدنية من بحيرة قارون وتحويلها إلى مواد صناعية واستهلاكية باستخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة في هذا المجال.

وقال صالح في بيان للوزارة إن هذا المشروع الضخم يعد من أكبر المشروعات الاستثمارية التي يتم إقامتها في مصر في مجال استخراج الأملاح المعدنية، حيث تصل استثماراته المتوقعة إلى حوالي 100 مليون دولار كمرحلة أولى، ويستهدف استخراج وتصنيع 120 ألف طن سنوياً من سلفات الصوديوم و150 ألف طن سنوياً من كلوريد الصوديوم وسلفات الماغنسيوم وكلوريد البوتاسيوم، كما يتيح المشروع حوالي 400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار صالح إلى أن هذا المشروع سيسهم في توفير احتياجات مصر من هذه المنتجات، حيث تستورد مصر حوالي 350 ألف طن كربونات صوديوم سنوياً، وهو الأمر الذي يحتاج إلىي توفير الكثير من العملات الأجنبية اللازمة للشراء ما يرهق موازنة الدولة من النقد الأجنبي، هذا فضلاً عن خلق فرص جديدة للاستثمار في صناعات تحويلية مبنية على استخدام الأملاح المعدنية، ولفت إلى أن المشروع يحتاج إلى مساحة تصل إلى 6 كيلومترات مربعة؛ ولذا فإنه يجري التنسيق بين الشركة وهيئة التنمية الصناعية للتعرف إلى أفضل المناطق المتاحة التي تستوعب إقامة هذا المشروع الضخم سواء في منطقة بحيرة قارون وفي أي مناطق أخرى، خاصة أن هناك العديد من المناطق المناسبة مثل منطقة الساحل الشمالي الغربي بمرسى مطروح.

ومن جانبه أكد الشيخ فهد بن سليمان الراجحي، العضو المنتدب لمجموعة شركات الراجحي إخوان، أن المجموعة لديها رغبة أكيدة في الاستثمار بالسوق المصري، والذي يعد أحد أهم الأسواق الواعدة والتي تتميز بتنوعها واستيعابها للعديد من القطاعات الصناعية المختلفة.

وأشار إلى أن مشروع استخراج وتصنيع الأملاح المعدنية يعد من أهم المشروعات البيئية الكبيرة التي يتم إقامتها في المنطقة، خاصة أنه يعتمد على زيادة القيمة المضافة لهذه الخامات المتوافرة في مصر، وكذلك فإن المشروع سيسهم في تحسين الحالة البيئية للبحيرات التي سيتم الاستخراج منها، حيث إنه يعمل على تقليص الأملاح في البحيرات وتطوير الحياة المائية للحيوانات والنبات بتلك المنطقة، مؤكداً حرص المجموعة على دراسة إمكانية الاستثمار في قطاعات صناعية أخرى خلال المرحلة القليلة المقبلة.