شركة إماراتية تصنع أغلى سيارة في العالم بـ12 مليون درهم

يقود رجل الأعمال الإماراتي سلطان أبوسلطان فريقاً من المصنعين العرب لتصميم وتصنيع أغلى سيارة في العالم بأبوظبي.

وأكد أبوسلطان لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية أنه قام بالاشتراك مع لبنانيين بتأسيس أول شركة لتصميم السيارات في الإمارات باسم "دبليو موتورز" تمهيداً لنقل عمليات التجميع لأبوظبي.

وأشار إلى أن الشركة قامت بعرض أول منتجاتها وهي السيارة الرياضية الفخمة "دبليو لايكن هايبر سبورت" خلال معرض دبي الدولي للقوارب، حيث لاقت السيارة ترحيباً بالغاً من قبل زوار المعرض.

وأوضح أن "دبليو موتورز" تعتزم تصنيع سبع سيارات من هذا النوع بسعر يبدأ من 12,5 مليون درهم للسيارة الواحدة، مضيفاً أن الشركة رغم تلقيها العديد من الطلبيات لشراء السيارة إلا أنها ملتزمة بتعهداتها أمام عملائها بالامتناع عن أعداد إضافية من هذا النوع. وأوضح أن السيارة تعد الأغلى سعراً في فئتها بالعالم، بخلاف السيارات التي يتم تصنيعها لأفراد محددين.

ومن المقرر البدء في تسليم السيارة ابتداءً من نوفمبر المقبل بواقع سيارتين كل شهر حتى شهر فبراير من عام 2014، حيث يتم تسليم السيارة الأخيرة من هذا النوع، وفق أبوسلطان. وتحمل كل سيارة رقماً تسلسلياً من 1 إلى 7 على لوحة من البلاتنيوم محفور عليها اسم المشتري لتعزيز الخصوصية، كما تمّت حياكة مقعد السائق بخيوط من الذهب الخالص، فضلاً عن تطعيم المصابيح الأمامية ومفتاح السيارة بالألماس الطبيعي.

وقال أبوسلطان، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة بنك باركليز الشرق الأوسط، إن الهدف الرئيسي للمشروع هو نقل المعرفة في مجال تصنيع السيارات إلى الدول العربية وتحديداً الإمارات وذلك للمرة الأولى، على أن يتم ذلك من خلال خمس مراحل متتالية تبدأ بالتصميم ثم التصنيع في الخارج، وهما المرحلتان اللتان تم إنجازهما بالفعل.

واستكمل أن الخطوات التالية التي تعتزم الشركة اتخاذها في إطار استراتيجيتها لنقل المعرفة في هذا المجال هي تنفيذ عمليات تجميع السيارة فائقة الفخامة في أبوظبي مطلع العام المقبل، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة صبّ القوالب والتصنيع محلياً، وصولاً إلى تأسيس أكاديمية دولية لتصنيع السيارات بحلول 2020 بهدف استقطاب كبار المصممين العالميين والخبراء المتخصصين في القطاع.

ومن جانبه، قال رالف دباس، المصمم الرئيسي لسيارات "دبليو موتورز" والشريك بالمشروع، إن فكرة تصميم وتصنيع السيارة "دبليو لايكن" بدأت خلال عام 2006 بهدف تصنيع أول سيارة عربية تتفوق في مواصفاتها وفخامتها وسرعتها على جميع السيارات المنتجة في فئتها.

وأضاف أن تنفيذ الفكرة استغرق ست سنوات، فيما بلغت الاستثمارات في المشروع حتى الآن نحو 200 مليون درهم تم إنفاق الجزء الأكبر منها على التصميم والتصنيع والبحث والتطوير.

ونوّه إلى أن السيارة تقدم مفهوماً جديداً من السيارات الرياضية فائقة الفخامة، حيث تحتوي على شاشة تحكم افتراضية بتقنية "هيلو غرام" التي تم تطويرها بالتعاون مع جامعة طوكيو خصيصاً لسيارات "دبليو موتورز".