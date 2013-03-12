جنرال إلكتريك تفوز بعقود قيمتها نصف مليار دولار من "إيمال"

فازت شركة "جنرال إلكتريك" بعقود تبلغ قيمتها نحو نصف مليار دولار لتزويد تقنيات التحديث وخدمات الصيانة على المدى الطويل للتوربينات الغازية المستخدمة في مصهر "الإمارات للألومنيوم (إيمال)" في أبوظبي.

وسوف يسهم المشروع في خفض انبعاث الغازات الضارة وتعزيز كفاءة العمليات في المصهر، بما ينسجم في المضمون والأهداف مع مساعي الإمارات الرامية إلى اعتماد منهجيات أكثر استدامة وكفاءة في عمليات التنمية الصناعية، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وقال سعيد المزروعي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "إيمال": "لا شك في أن توفر موارد الطاقة ذات الموثوقية والكفاءة العالية هو عنصر رئيسي في نجاح عملياتنا، لكون تكاليف الطاقة الكهربائية تمثل جزءاً كبيراً من مجمل تكاليف إنتاج الألومنيوم".

وأضاف "وها نحن مجدداً نتعاون مع جنرال إلكتريك، الرائدة عالمياً في مجال توليد الطاقة وحلول خدمات الطاقة، والتي كان لها دور هام في دعم عمليات تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع. وتقدم الاتفاقيات الجديدة إمكانية تحديث الأنظمة المستخدمة حالياً لتكون متوافقة مع أكثر المعايير التقنية كفاءة".

وستعمل "جنرال إلكتريك" على تزويد التوربينات الغازية والبخارية والمولدات وأنظمة التحكم الشاملة بالمنشآت لاستخدامها في مشروع توسعة المرحلة الثانية من المصهر، مما يرسخ مكانة "إيمال" كواحد من أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم على الإطلاق.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم "جنرال إلكتريك" تحديثات تقنية لتوربينات Frame 9F 3-series الغازية التي يجري تشغيلها ضمن المرحلة الأولى من مجمع "إيمال"، وتتضمن هذه الخدمات أحدث تقنيات الاحتراق DLN6.2+ التي تخفض انبعاث أكسيد النتروجين إلى ما يقل عن 10% إضافة إلى تمديد عمر قطع التوربينات الغازية بما يصل إلى ثلاثة أضعاف.

ويتضمن عقد المعدات الجديدة مع شركة Samsung C&T، شركة الهندسة والمشتريات والإنشاءات الكورية التي تعمل على بناء المحطة الجديدة المقرر تشغيلها بنظام الدورة المركبة ضمن المرحلة الثانية من "إيمال"، 3 مولدات توربينية غازية من طراز 9F 3-series وتوربينين بخاريين من طراز SC.5 وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الثانية من "إيمال" أكثر من 1000 ميغاواط لدعم التوسع في العمليات التشغيلية.