إتش سي: سعر شراء "سوسيتيه جنرال" أعلى 10% من المستهدف

قالت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار إنها قامت بإجراء دراسة بناءً على تكليف البنك الأهلي سوستيه جنرال لتقييم عرض الشراء المقدم من بنك قطر الوطني لشراء كامل أسهم البنك، وقد أسفرت عن سعر تقييم لأسهم البنك الأهلي سوستيه بنحو 34.25 جنيه للسهم الواحد، محتسباً على أساس ثلاث طرق للتقييم.

وأضافت "إتش سي" في بيان صحافي أن الثلاث طرق تتمثل فى أسلوب خصم توزيعات الأرباح المستقبلية وأسلوب مضاعف القيمة الدفترية للبنوك المثيلة المتداولة وأسلوب مضاعف القيمة الدفترية لعمليات الاستحواذ والانداماجات الحديثة فى قطاع البنوك.

وأشارت إلى أن السعر المعروض فى عرض الشراء الإجباري هو 38.65 جنيه للسهم، مشيرة إلى أن سعر العرض يعد جيداً لمساهمي البنك.

وأوضحت الشركة أن مجلس إدارة البنك وافق على عرض الشراء المقدم من بنك قطر الوطني، والتقرير المعدّ من قبل المستشار المالي المستقل كونه بُني على أسباب يراها المجلس سليمة من ناحية أسس التقييم، حيث قام المستشار المالي بتحديد قيمة لسعر سهم البنك المستهدف بالعرض بمبلغ 35.25 جنيه بالمقارنة بسعر السهم المعروض طبقاً لعرض الشراء وهو 38.65 جنيه، وبهذا يكون سعر عرض الشراء أعلى من متوسط السعر المحتسب من قبل المستشار المالي المستقل بواقع 9.6%، كما أن سعر عرض الشراء أعلى من متوسط سعر الإقفال فى البورصة المصرية للبنك المستهدف بالعرض خلال الستة أشهر السابقة تاريخ الإفصاح عن الصفقة بواقع 31%.