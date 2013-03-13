السلطات الأمريكية تقر اندماج تي.موبايل ومترو بي.سي.إس للهاتف المحمول

وافقت السلطات الأمريكية اليوم على صفقة الاندماج المقترحة بين شركتي "تي.موبايل" و "مترو بي.سي.إس" لاتصالات الهاتف المحمول.



وقالت هيئة الاتصالات الاتحادية الأمريكية إن هذا الاندماج بين "تي.موبايل" التابعة لمجموعة (دويتشه تيليكوم الألمانية) وشركة (الاتصالات الإقليمية الأمريكية) "مترو بي.سي.إس" سيعزز سوق الهاتف المحمول في الولايات المتحدة، ويفيد ملايين العملاء الأمريكيين ويساعد الولايات المتحدة في الاحتفاظ بريادة قطاع الاتصالات العالمي التي استعادتها خلال السنوات الأخيرة.



يتزامن قرار الهيئة مع بيان قطاع مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية، الذي قال إنه تخلى عن التحقيق في الصفقة المقترحة بعد تأكده من أنها لن تؤثر سلبا على المنافسة في السوق.

تأتي الصفقة المقترحة بعد أقل من عامين على رفض سلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية على الاندماج بين تي. موبايل رابع أكبر شبكة محمول في الولايات المتحدة ومنافستها أيه.تي أند تي ثاني أكبر شبكة محمول هناك على أساس أن مثل هذا الاندماج سيلحق ضررا كبيرا بمستوى المنافسة في السوق.