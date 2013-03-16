624 مليون دولار أرباح "الخطوط التركية" في 2012

أظهرت نتائج أعمال الخطوط الجوية التركية أمس نمو الأرباح الصافية للشركة إلى 1.13 مليار ليرة (624 مليون دولار) في 2012، مقارنة مع 5 .18 مليون ليرة في العام السابق.

ووفقاً لبيان أرسلته الشركة إلى بورصة اسطنبول فقد قفزت مبيعاتها 26 في المئة العام الماضي إلى 9 .14 مليار ليرة.

من جهة أخرى بلغت نسبة البطالة في تركيا 1 .10% خلال شهر ديسمبر 2012 بارتفاع 3 .0 نقطة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الذي سبقه.

وأعلن معهد الإحصاء التركي (تركستات) أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل خلال ديسمبر الماضي بلغ 79 .2 مليون شخص.

وأشار إلى أن نسبة البطالة في الوظائف غير الزراعية ارتفعت 4 .0 نقطة، لتبلغ 4 .12%، فيما بلغت نسبة البطالة لدى الشبان 8 .19%، بارتفاع 7 .1 نقاط خلال الشهر نفسه من عام 2011.