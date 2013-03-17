العقود الإنشائية لـ"أرابتك" في أبوظبي تتجاوز 6,6 مليار درهم خلال 2012

تجاوز إجمالي قيمة العقود الإنشائية التي فازت بها شركة «أرابتك» في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي نحو 6,65 مليار درهم، بحسب حسن عبدالله اسميك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.

وقال اسميك في تصريحات لة إن عمليات إنشاء مبنى المطار الرئيسي الجديد لمطار أبوظبي من أبرز المشروعات التي فازت بها «أرابتك» العام الماضي بقيمة 3,6 مليار درهم، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الاماراتية.

وأوضح أن قائمة المشاريع العقارية التي فازت بها «أرابتك» خلال 2012 في أبوظبي تضم أيضاً متحف اللوفر بقيمة 2,4 مليار درهم و411 فيلا في مشروع بني ياس السكني بقيمة 425 مليون درهم والمشروع السكني، في نجمة أبوظبي بقيمة 225 مليون درهم.

وقال إن شركة «أرابتك» ستكون في طليعة الشركات المستفيدة من الطفرة التي يشهدها قطاع الإنشاءات بالدولة في الوقت الراهن استنادا إلى سجلها الحافل الذي يضم حتى الآن مشروعات بقيمة 22 مليار درهم.

ولفت إلى أن إجمالي العقود الإنشائية الجديدة التي حصلت عليها شركة أرابتك بالدولة خلال عام 2012 بلغ 17,9 مليار درهم بزيادة قدرها 27% على العام 2011.

وفي دبي فازت الشركة خلال العام الماضي بعقد تنفيذ الأعمال الهيكلية لتوسعة مطار دبي الدولي بقيمة 560 مليون درهم فيما ضمت العقود الخارجية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مشيرب في الدوحة بقيمة 2,3 مليار درهم والأعمال التمهيدية لبرج لاختار في سان بطرسبرج بروسيا 450 مليون درهم وسيكون نايل تاور في القاهرة بقيمة 315 مليون درهم.

وقال إن أرابتك تضطلع حالياً بتنفيذ مجموعة من أبرز المشاريع الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، كما توسع الشركة أعمالها ضمن مناطق جغرافية جديدة، وتسعى بشكل نشط لاكتشاف فرص مجزية جديدة في أسواق ذات معدلات نمو مرتفعة.

وأكد أن الشركة تسعى إلى تعزيز حضورها القوي في مجال الإنشاءات السكنية والتجارية، وتكمّل أعمالها لتشمل القطاعات الإنشائية المتقدمة، والتي تشهد معدلات نمو متسارعة في منطقة الشرق الأوسط، وتشمل قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والطاقة.