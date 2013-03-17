قطر تخطط لشراء سلسلة "ماركس أند سبنسر" بـ12 مليار دولار

كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن لدى قطر "خطة سرية" للاستحواذ على "ماركس أند سبنسر" الذي يحمل العلامة التجارية الشهيرة (M&S)، وهو أحد أكبر متاجر التجزئة في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن الصفقة ستتجاوز قيمتها 8 مليارات جنيه استرليني (12 مليار دولار).

وفي حال إتمام هذه الصفقة بالفعل، فإن دولة قطر ستكون قد سيطرت على ثلاثة من أهم وأبرز وأكبر متاجر التجزئة في بريطانيا، حيث تمتلك في الوقت الحالي 26% من أسهم سلسلة متاجر "سينزبري" التي لا يخلو حي في المملكة المتحدة من فرع لها، والتي تمثل ثالث أكبر "سوبر ماركت" في بريطانيا، كما أنها بامتلاكها ربع أسهم هذه الشركة العملاقة فإنها أكبر المساهمين بها على الإطلاق.

أما ثاني متاجر التجزئة فهو "هارودز" المملوك بالكامل لشركة "قطر القابضة" والذي كانت قد اشترته مقابل 2.3 مليار دولار، وهو أحد أشهر وأفخم متاجر التجزئة في بريطانيا، وربما في القارة الأوروبية بأكملها، كما يعتبر أحد معالم مدينة لندن ومراكزها السياحية، إذ يقصده الزوار من مختلف أنحاء العالم على مدار العام.

وفي تفاصيل الصفقة المحتملة لشراء "ماركس أند سبنسر" من قبل قطر، فقد نقلت "صنداي تايمز" عن مصادر مطلعة قولها ان "هيئة الاستثمار القطرية"، التي تقوم بإدارة الصندوق السيادي للبلاد، تحدثت الى عدد من الممولين من أجل تشكيل "كونسورتيوم" ينتهي بالاستحواذ على هذه الشركة البريطانية المدرجة في سوق لندن (FTSE 100).

وفي حال تمت هذه الصفقة فسوف تكون الأكبر التي تشهدها بورصة لندن منذ العام 2007 عندما ضخت شركة (KKR) الأمريكية 11 مليار جنيه استرليني من أجل الاستحواذ على شركة مدرجة في السوق.

وتقول "صنداي تايمز" إن المساعي القطرية تأتي في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس التنفيذي وأكبر المالكين للشركة "مارك بولاند" من أجل المحافظة على عملياتها في ظل الأزمة التي تمر بها بسبب المنافسة القوية في السوق البريطاني، وبسبب ضعف مبيعات الملابس أيضاً التي تشكل جزءاً مهماً من عمليات (M&S).

ويبلغ عمر (M&S) في السوق البريطاني 129 عاماً، كما ان لديها 700 فرع منتشر في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، اضافة الى 400 متجر منتشرين حول العالم، ولدى الشركة 78 ألف موظف.

وبحسب آخر إغلاق لبورصة لندن، مساء الجمعة الماضية، فان القيمة السوقية الاجمالية للشركة تبلغ نحو 6 مليارات جنيه استرليني، أي أقل بنحو مليارين من الصفقة المفترضة لبيع الشركة الى قطر.

ولدى صندوق قطر السيادي المملوك بالكامل للحكومة استثمارات واسعة في أوروبا، من أبرزها اضافة الى متاجر "هارودز" و"سينزبري" في بريطانيا، نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، إضافة إلى حصص استثمارية كبيرة في كل من "كريدي سويس" و"رويال دوتش شيل" وبنك "باركليز" الشهير.

وتؤكد هذه المعلومات أن لدى دولة قطر استراتيجية استثمارية تقوم على التوسع في مختلف انحاء العالم، الا أن من الواضح أن بريطانيا تستحوذ على اهتمام استثنائي كبيئة جاذبة بالنسبة للاستثمارات القطرية.