53 مليون مشترك في خدمات الاتصالات في السعودية

بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة في السعودية 53 مليون اشتراك بنهاية العام 2012، تمثل الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى منها، بنسبة تتجاوز 86%، لتكون بذلك نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان في المملكة 181.6%.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس" قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في عددها الرابع عشر من نشرتها الإلكترونية الربعية المعنية برصد أهم مستجدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بنهاية العام 2012 "إنه يُلحظ انخفاض عدد الاشتراكات بدءاً من الربع الثالث لعام 2012 بسبب تنفيذ قرار ربط شحن الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية الوطنية، وعملية تحديث البيانات؛ إذ قامت الشركات بإلغاء تفعيل أعداد كبيرة من الشرائح مجهولة الهوية؛ مما أثر على إجمالي عدد الاشتراكات ونسبة الانتشار".

وبينت النشرة الإلكترونية ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة بنهاية العام 2012 ليصل إلى حوالي 15.8 مليون مُستخدم، حيث زادت نسبة انتشار الإنترنت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت من 5% عام 2001 إلى 54.1% بنهاية العام 2012.

وفصلت النشرة نسب النمو والانتشار في خدمات النطاق العريض التي بلغت عبر شبكات الاتصالات الثابتة 2.54 مليون، فيما بلغ إجمالي الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل أكثر من 12 مليون اشتراك, وتضمنت النشرة تقديرات بحجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الذي بلغ قرابة 94 مليار ريال في العام 2012م .

