"إيرباص" توقع أكبر عقد في تاريخها بـ24 مليار دولار

المصدر: باريس - أ ف ب

نجحت "إيرباص"، المجموعة الأوروبية لإنتاج الطائرات في الحصول على أكبر عقد في تاريخ الطيران المدني، يتمثل بطلبية لشراء 234 طائرة "إيه320" بقيمة 18.4 مليار يورو (نحو 24 مليار دولار) تقدمت به شركة "ليون-اير" الإندونيسية للرحلات بأسعار منخفضة.

ووقع العقد في قاعة الحفلات في قصر الإليزيه. وقد وقعه المدير العام لإيرباص فابريس بريجييه ومدير الشركة الإندونيسية رشدي كيرانا.

ورحب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بتوقيع "عقد تاريخي في حجمه وتاريخي في الصلة بين شركة أوروبية كبرى وشركة آسيوية كبيرة، لأنه يفتح آفاقاً للطيران وللصناعة في قارتينا أيضاً".

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن العقد يمثل خمسة آلاف وظيفة في فرنسا على عشر سنوات، مؤكدة أنه عقد نموذجي لنجاح قطاع الطيران، ونموذجي لما نريد أن نقوم به للصناعة بأسرها.

ويأتي توقيع العقد على خلفية استطلاعات للرأي تظهر تراجع التأييد للحكومة، فيما تكثفت الأنباء السيئة على صعيد التوظيف منذ عدة أشهر مع نسبة بطالة بلغت 10,6 بالمئة في فرنسا في نهاية 2012.

ويشمل العقد الذي تبلغ قيمته الإجمالية 24 مليار دولار، العملة التي تبرم فيها صفقات الصناعات الجوية، 109 طائرات "إيه-320 نيو" النسخة المستقبلية للطائرة التي تحافظ على البيئة، و65 طائرة "اي-321 نيو" و60 طائرة "إيه 320" النموذج الحالي.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن طائرات نيو ستسلم اعتباراً من 2016، والنماذج الكلاسيكية اعتباراً من 2014.

ويأتي العقد الذي أعلن الاثنين بعد ثلاثة أيام من طلبية أخرى كبيرة حصلت عليها إيرباص من الخطوط الجوية التركية (تركيش ايرلاينز) تقدر قيمتها بـ9.3 مليار دولار لشراء 82 طائرة، وقد ترتفع قيمتها إلى 15.5 مليار دولار، لأنها تتضمن خيارات بشأن 35 طائرة إضافية.

ويؤكد العقد الذي أبرم الوضع الممتاز لقطاع صناعة الطائرات خلافاً للقطاعات الأخرى مثل السيارات، التي تشهد أزمة.

و"لاين اير" شركة صغيرة تأسست في 1999، وحساباتها غير واضحة، ولم تكن تملك سوى طائرة واحدة قبل 13 سنة، لكنها أصبحت الأولى في مجال الطيران الخاص في إندونيسيا.

وتنظم الشركة رحلات خصوصاً داخل إندونيسيا وكذلك إلى سنغافورة وماليزيا وفيتنام والسعودية، وهي تنوي منافسة الشركة الإقليمية العملاقة اير ايجا في منطقتها بإطلاقها رحلات بأسعار مخفضة داخل ماليزيا.

والعقد الذي أبرمته الشركة مع إيرباص هو الثاني خلال 16 شهراً، مراهنة بأكثر من 35 مليار يورو على ارتفاع كبير في حركة النقل الجوي في الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 240 مليون نسمة.

وبذلك أصبحت "ليون اير" واحدة من أكبر عشر شركات في العالم في عدد الطائرات التي تملكها.

وقبل سنة ونصف السنة، وبالتحديد في تشرين الأول/أكتوبر 2011، أعلنت عن شراء 320 طائرة للرحلات المتوسطة والطويلة بوينغ 737 بقيمة 22,4 مليار دولار (17,3 مليار يورو).

واعتبر هذا العقد حينذاك الأكبر في تاريخ الطيران المدني، ودفع بالشركة التي لم تكن معروفة في الخارج لتحتل عناوين الصحافة العالمية.

لكن الشركة تبقى ممنوعة من التحليق في المجالين الجويين الأوروبي والأمريكي في غياب معايير مرضية للسلامة. والشركة غير المدرجة في البورصة لا تنشر كشوفاً بحساباتها.

ويبقى رقم أعمالها وأرباحها أسرارا يحتفظ بها الأخوان كوسنان ورشدي كيرانا رجلا الأعمال اللذان يهربان من وسائل الإعلام باستمرار.