12 سنة سجناً لـ3 سعوديين تجسسوا على "أرامكو"

نفى مصدر مطلع في شركة أرامكو أن يكون الحكم الصادر ضد 3 من العاملين في إحدى الشركات المتعاقدة مع أرامكو له علاقة بالهجمة الإلكترونية التي تعرضت لها الشركة في شهر رمضان الفائت.

وشدد المصدر عقب صدور حكم بالسجن من قبل المحكمة الجزئية في الرياض على موظف يعمل بمؤسسة صيانة الحاسب الآلي، متعاقدة مع شركة أرامكو السعودية، يقضي بسجنه لمدة ستِّ سنوات، والحكم على مساعدَيْه الاثنين بالسجن لمدة ثلاث سنوات على خلفية قيام الأول بارتكاب جريمة التجسُّس، واستغلال طبيعة عمله لتسريب معلومات سرِّية عن شركة "أرامكو" السعودية أن القضية لا علاقة لها بالعمل التخريبي الذي تعرضت له الشركة. بحسب صحيفة "اليوم" السعودية.

وأضاف أن الهجمة، كما أعلن مسبقا، جاءت عبر مصدر خارجي، وأن المهاجمين اعتمدوا على التصيد الإلكتروني، دون حدوث أي تعاون من أيِّ شخصٍ من منسوبي الشركة أو مقاوليها.

يشار الى أن المحكمة الجزئية المختصة بمنطقة الرياض أصدرت حكمها بناء على لائحة الدعوى التي تضمَّنت قيام المتهم الموظف بمؤسسة صيانة الحاسب الآلي بسرقة أقراص صلبة من أجهزة الحاسب الآلي العائدة لشركة أرامكو السعودية، اشتمل أحدها على معلومات سرِّية وفي غاية الأهمية، مستغلاً بذلك طبيعة عمله كفني صيانة بالشركة المتعاقدة مع شركة أرامكو، وكذلك سرقة وحدة تخزين خارجية عائدة لأحد المهندسين من الجنسية الأمريكية في شركة أرامكو، أثناء وجوده في مكتبه؛ لإصلاح عطل في جهاز الحاسب الآلي.

واتُّهم المدان الأول بسرقة جهاز حاسب آلي محمول عائد لإحدى الموظفات بمستشفى أرامكو عند دخوله للمبنى لصيانة أحد الأجهزة، وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام؛ من خلال حيازته في أجهزة الحاسب الآلي والأسطوانات ووحدات التخزين الخاصة به.