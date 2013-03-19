72 مليون درهم أرباح "دار التمويل" الإماراتية في 2012

وافق مساهمو شركة "دار التمويل"، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقد في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في أبوظبي، أخيراً، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 12%.

وكانت الشركة حققت أرباحاً صافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، بلغت 72.2 مليون درهم، نشأت بشكل رئيس من الأعمال الأساسية للشركة، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.



وقال رئيس مجلس إدارة دار التمويل، محمد عبدالله القبيسي: «تقدمنا خطوة إضافية على طريق النجاح بتحقيقنا أرباح وتغلبنا على تحديات السوق الصعبة للسنة الثامنة على التوالي، مضيفاً: نسير نحو عام 2013 بثقة، ونصبو إلى تحقيق آفاق جديدة من النجاحات.

وأوضح "استمر تأثير التقلبات السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2012، الأمر الذي زعزع ثقة المستثمرين بالسوق، لكن نأمل أن يتغير هذا الوضع في دول المنطقة العام الجاري لتعود الثقة مجدداً ونحصد النمو في جميع قطاعات الأعمال".

وأكد أنه بوجود قاعدة رأسمالية قوية، واستراتيجيات عمل واضحة، ومحفظة أصول متنوعة، والقدرة على اقتناص مجموعة من الفرص المربحة، نتطلع إلى مستوى جديد من الإنجازات في عام 2013.